من عشرين سنة.. خالد عبد العزيز يسترجع ذكرى فوز مصر ببطولة أمم أفريقيا

استرجع المهندس خالد عبد العزيز ذكرى فوز مصر ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، في مثل هذا اليوم، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد عبد العزيز: "زي النهارده من عشرين سنة، ١٠ فبراير ٢٠٠٦.. ستاد القاهرة الدولي.. مصر تفوز ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم".

وقد أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تقدمه باستئناف رسمي على القرارات الصادرة عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، والمتعلقة بأحداث نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

وجاء تحرك الاتحاد المغربي لكرة القدم اعتراضًا على العقوبات التي أقرها «كاف» عقب المباراة النهائية، التي جمعت بين منتخبي المغرب والسنغال، وما صاحبها من وقائع مثيرة للجدل داخل أرض الملعب.