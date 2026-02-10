قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

سباق النجوم.. قائمة أفضل 5 لاعبين في الموسم الحالي

لامين يامال
لامين يامال
أمينة الدسوقي

يشهد الموسم الكروي الحالي صراعا محتدمًا بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية، حيث تتنافس الأسماء الكبيرة على تقديم أفضل المستويات الفنية وتحقيق الأرقام الفردية والجماعية. 

وفي ظل التطور المتسارع لتقنيات تحليل البيانات، أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي مرجعا مهما لتقييم أداء اللاعبين بعيدًا عن الانطباعات الشخصية.

وفي هذا السياق، كشفت منصة ذكاء اصطناعي شهيرة عن قائمتها لأفضل خمسة لاعبين في الموسم الحالي، بناءً على الأداء الرقمي والتأثير الفني مع الأندية.

لامين يامال يتصدر المشهد ويؤكد موهبته الاستثنائية

تصدر الجناح الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، القائمة كأفضل لاعب في الموسم الحالي، في مؤشر جديد على القيمة الكبيرة التي يقدمها للفريق الكتالوني رغم صغر سنه ويعيش يامال موسما استثنائيا على المستويين الفردي والجماعي، إذ يقود برشلونة لتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، إلى جانب التأهل المباشر إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد أداء قوي في مرحلة الدوري، فضلاً عن بلوغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وعلى الصعيد الرقمي، شارك يامال في 30 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 13 هدفًا آخر، ليؤكد أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، وقائد مشروع برشلونة المستقبلي.

مبابي ثانيًا رغم أرقامه التهديفية الكبيرة

حل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في المركز الثاني بالقائمة، بعد أن ساهم بـ43 هدفًا في 31 مباراة، حيث سجل 38 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة ورغم هذا الرقم المميز، فإن تراجع نتائج ريال مدريد هذا الموسم أثر على تقييمه العام، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف برشلونة، وودع بطولة كأس ملك إسبانيا بشكل مفاجئ أمام ألباسيتي، كما لم يتأهل مباشرة إلى دور الـ16 في دوري الأبطال، ليضطر لخوض مباريات إضافية أمام بنفيكا.

هاري كين ماكينة أهداف بايرن ميونخ

في المركز الثالث جاء الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، الذي واصل تألقه مع العملاق البافاري وسجل كين نفس عدد الأهداف التي سجلها مبابي مع عدد مماثل من التمريرات الحاسمة، ولكن عبر 33 مباراة بجميع المسابقات. 

ويُعد كين أحد أكثر المهاجمين ثباتًا في الأداء خلال السنوات الأخيرة، حيث يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الألماني.

إنزو فيرنانديز قائد خط وسط تشيلسي

احتل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، المركز الرابع في القائمة، بعد موسم قوي على مستوى الأداء الفردي، إذ سجل 11 هدفًا وصنع 4 أهداف خلال 37 مباراة في مختلف البطولات. 

ويُعد إنزو أحد أبرز عناصر خط الوسط في الدوري الإنجليزي، لما يمتلكه من قدرات تكتيكية وصناعة لعب عالية.

هالاند خامسا رغم قوته التهديفية

وجاء النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الخامس، بعدما سجل 28 هدفًا وصنع 6 أهداف خلال 36 مباراة.

ورغم أنه يُعد أحد أخطر المهاجمين في العالم، فإن تراجع أداء مانشستر سيتي هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة أثر على ترتيبه في القائمة.

الذكاء الاصطناعي يغير معايير التقييم

تعكس هذه القائمة تحولا واضحا في طريقة تقييم اللاعبين، حيث لم يعد عدد الأهداف وحده معيار التفوق، بل أصبح الأداء الشامل والتأثير الجماعي للفريق من العوامل الأساسية ومع استمرار الموسم، يبقى الصراع مفتوحا بين النجوم الكبار، في انتظار من سينهي الموسم على عرش الأفضل عالميا.

نجوم كرة القدم العالمية لامين يامال برشلونة الجناح الإسباني الشاب لامين يامال النجم الفرنسي كيليان مبابي

