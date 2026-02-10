قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق الجلسة الطارئة لمجلس النواب للنظر في التعديل الوزاري
بعد تولي عبد العزيز قنصوة.. ملفات هامة على مكتب وزير التعليم العالي الجديد
مجلس النواب يستعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
أوكرانيا تعلن استعدادها لجولة مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل في ميامي

منار عبد العظيم

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد استعداد بلاده للدخول في جولة مفاوضات جديدة خلال الأسبوع المقبل، في إطار مساعٍ دبلوماسية متواصلة لبحث الضمانات الأمنية وسبل إنهاء القتال مع روسيا.

وأوضح مناف أن زيلينسكي أشار إلى أن الأسبوع الجاري سيشهد حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا، مرجحًا عقد محادثات محتملة في مدينة ميامي، إلا أن الرئاسة الأوكرانية لم تصدر حتى الآن تأكيدًا رسميًا بشأن موعد أو مكان هذه المفاوضات، في ظل غياب بيانات حكومية داعمة.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني صادق في الوقت نفسه على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية داخل الأراضي الروسية، بالتوازي مع استمرار الهجمات الروسية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ما دفع كييف إلى تصعيد ردودها، بما يشمل عمليات سيبرانية.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى وجود حديث عن تقدم ميداني للقوات الأوكرانية في بعض المحاور، وسط استمرار المواجهات وتبادل الضربات بين الجانبين، في وقت تتزايد فيه التحركات السياسية بحثًا عن مسار تفاوضي محتمل.

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

غنيم يتفقد سير العمل في حملة التبرع بالدم بديوان عام محافظة بني سويف

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير قرية ميت الليث هاشم بمركز المحلة الكبرى

المنيا .. انتشال جــ.ـثة شاب من البحر اليوسفي في سمالوط

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

