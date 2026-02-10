أوكرانيا تعلن استعدادها لجولة مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل في ميامي

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد استعداد بلاده للدخول في جولة مفاوضات جديدة خلال الأسبوع المقبل، في إطار مساعٍ دبلوماسية متواصلة لبحث الضمانات الأمنية وسبل إنهاء القتال مع روسيا.

وأوضح مناف أن زيلينسكي أشار إلى أن الأسبوع الجاري سيشهد حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا، مرجحًا عقد محادثات محتملة في مدينة ميامي، إلا أن الرئاسة الأوكرانية لم تصدر حتى الآن تأكيدًا رسميًا بشأن موعد أو مكان هذه المفاوضات، في ظل غياب بيانات حكومية داعمة.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني صادق في الوقت نفسه على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية داخل الأراضي الروسية، بالتوازي مع استمرار الهجمات الروسية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ما دفع كييف إلى تصعيد ردودها، بما يشمل عمليات سيبرانية.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى وجود حديث عن تقدم ميداني للقوات الأوكرانية في بعض المحاور، وسط استمرار المواجهات وتبادل الضربات بين الجانبين، في وقت تتزايد فيه التحركات السياسية بحثًا عن مسار تفاوضي محتمل.