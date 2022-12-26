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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الوضع صعب ومؤلم.. زيلينسكي يعلن انقطاع الكهرباء عن 9 ملايين شخص بأوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن حوالي تسعة ملايين شخص تُركوا بدون كهرباء في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "انقطاع التيار الكهربائي مستمر. تم قطع الكهرباء عن حوالي تسعة ملايين شخص هذا المساء في مناطق مختلفة من أوكرانيا".

وأضاف أن “النقص في الكهرباء باقٍ ، لكن عدد ومدة الانقطاعات تقل”.

وقال الرئيس الأوكراني: "الوضع على الجبهة في دونباس شرقي أوكرانيا صعب ومؤلم".

وشكر الموظفين الذين عملوا ليلة عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد لإعادة الطاقة إلى أجزاء مختلفة من البلاد، قائلا إنه “على الرغم من استمرار بعض الانقطاعات، إلا أن الوضع يتحسن”.

وأضاف: “اليوم، عقدت اجتماعا خاصا مع المسؤولين الحكوميين حول الوضع في قطاع الطاقة والبنية التحتية. نحن نستعد للعام المقبل وليس فقط لأشهر الشتاء. هناك تهديدات يجب القضاء عليها. هناك خطوات يجب القيام بها. تم الاستيلاء عليها، وستتخذها الدولة بالتأكيد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي، إنه طلب مساعدة الهند في تنفيذ "خطة سلام".

وكتب زيلينسكي على “تويتر” بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي: "أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وتمنيت له رئاسة ناجحة لمجموعة العشرين".

وأضاف: "جاء إعلاني عن صيغة السلام من تلك المنصة والآن أعول على مشاركة الهند في تنفيذها".

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وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد ذكرت نقلاً عن مصادر في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية والأوكرانية، إن فريق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على خطته للسلام المكونة من عشر نقاط في أوكرانيا، وتعتزم تقديمها في شهر فبراير.

وقالت المصادر لـ”وول ستريت جورنال”: “يعمل فريق زيلينسكي حاليًا على خطة السلام سيتم عرض الخطة بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي في 24 فبراير أو حوالي ذلك التاريخ”.

وفي وقت سابق، ذكر زيلينسكي، أنه خلال خطاب عبر الإنترنت في قمة مجموعة العشرين، أعرب عن رؤيته لخطوات لاستعادة السلام في أوكرانيا، تتكون من 10 نقاط.

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