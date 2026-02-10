مديرية الزراعة ببني سويف تبحث دور الزراعات التعاقدية في دعم وتطوير القطاع الزراعي

شهدت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف اليوم اجتماعًا حول دور الزراعات التعاقدية في دعم وتطوير القطاع الزراعي، بحضور المهندس محمد أمين وكيل الوزارة

ونخبة من الدكاترة المختصين في هذا المجال ومديرى عموم الإدارات الزراعية ومدير الإرشاد الزراعي، إلى جانب مجموعة من المهندسين الزراعين والمزارعين

وجاءت أهم المحاور التي تمت مناقشتها:

- تعزيز مفهوم الزراعات التعاقدية كآلية لضمان تسويق المحاصيل بأسعار عادلة. دورها في تحقيق الاستقرار للمزارع من خلال وجود عقود مسبقة تضمن حقوقه. مساهمتها في رفع جودة الإنتاج الزراعي وفقًا للمواصفات المطلوبة من السوق المحلي والدولي. أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين. الرؤية المستقبلية:

- التوسع في تطبيق الزراعات التعاقدية على نطاق أوسع داخل المحافظة.

- إدخال محاصيل جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية ضمن منظومة التعاقد.

- تعزيز الشراكة بين المزارع والقطاع الخاص بما يحقق التنمية المستدامة.

- بناء منظومة متكاملة تربط بين الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي.

هذا الاجتماع يعكس حرص الدولة والقيادات الزراعية في بني سويف على دعم المزارع، وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي من خلال تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية التي تضمن الأمن الغذائي وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير