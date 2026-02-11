قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
9 علامات مبكرة لسرطان الرئة.. لا تتجاهلها أبداً

يُعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان خطورة، وغالبًا ما يُكتشف في مراحل متأخرة، ليس لغياب الأعراض، بل لأنها خفية ومألوفة، ما يجعلها تمر دون انتباه. تتشابه هذه العلامات مع أمراض شائعة، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص، وهو ما يشكل خطورة خاصة على المدخنين والمدخنين السابقين، الذين يملكون خطرًا أعلى للإصابة.

وفقًا لموقع "تايمز ناو", إليك أبرز العلامات المبكرة التي تستدعي الانتباه الفوري:

السعال المستمر

يُعد السعال الذي يستمر لأكثر من عدة أسابيع أحد أولى علامات سرطان الرئة. كثيرًا ما يُعزى هذا السعال إلى الحساسية أو العدوى أو ما يعرف بـ"سعال المدخنين".

تنبيه: أي سعال يستمر أكثر من أربعة أسابيع أو يتغير في طبيعته يحتاج إلى استشارة الطبيب فورًا.

السعال المصحوب بالدم

حتى كميات صغيرة من الدم في البلغم لا يجب تجاهلها. غالبًا ما يُنسب هذا العرض إلى التهابات الحلق أو العدوى، لكنه قد يظهر في المراحل المبكرة من المرض.

ضرورة: يتطلب تقييمًا طبيًا عاجلًا لتحديد السبب بدقة.

ضيق التنفس وأزيز الصدر

قد يشير ضيق التنفس التدريجي، الأزيز، أو انخفاض القدرة على ممارسة النشاط البدني إلى انسداد جزئي في مجرى الهواء بسبب ورم. غالبًا ما يُعزى هذا العرض لأسباب أقل خطورة مثل التقدم في العمر أو الربو، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص.

تغير الصوت المستمر

قد تكون البحة أو التغير الدائم في الصوت علامة على تأثر العصب الحنجري الراجع.

ملاحظة: يتجاهل كثير من المرضى هذا العرض ظنًا أنه مجرد التهاب أو إرهاق في الحلق.

التعب المستمر

يمكن أن يكون الإرهاق غير المبرر الذي لا يتحسن بالراحة أحد علامات سرطان الرئة المبكرة، وغالبًا ما يُخطئ في نسبته إلى التوتر أو قلة النوم.

التهابات الصدر المتكررة

تكرار التهابات الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي في نفس المنطقة قد يدل على انسداد محتمل.

نصيحة: حتى إذا تحسنت الحالة مؤقتًا بالمضادات الحيوية، يجب استكمال الفحوصات إذا تكررت العدوى.

أعراض إضافية تستحق الانتباه

تشمل:

فقدان الوزن أو الشهية

التعرق الليلي

ألم الصدر عند السعال أو التنفس العميق

غالبًا ما تُنسب هذه الأعراض إلى مشكلات بسيطة، لكنها قد تكون مؤشرات مبكرة للإصابة بالسرطان.

لماذا يتم تجاهل الأعراض؟

العديد من علامات سرطان الرئة تشبه أمراض الحياة اليومية. فالمدخنون يظنون أن السعال وضيق التنفس طبيعيان، بينما يقلل غير المدخنين من أهميتها. كذلك، قد يطمئن الأطباء المريض في البداية، لكن المتابعة الدقيقة أمر ضروري.

قاعدة مهمة: إذا استمرت الأعراض أكثر من أربعة إلى خمسة أسابيع، يجب مراجعة الطبيب وطرح السؤال المباشر: "هل هذا سرطان؟"
فالتشخيص المبكر يزيد فرص العلاج والشفاء بشكل كبير.

سرطان الرئة السرطان علامات مبكرة لسرطان الرئة اعراض سرطان الرئة أنواع السرطان

