9 علامات مبكرة لسرطان الرئة.. لا تتجاهلها أبداً

يُعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان خطورة، وغالبًا ما يُكتشف في مراحل متأخرة، ليس لغياب الأعراض، بل لأنها خفية ومألوفة، ما يجعلها تمر دون انتباه. تتشابه هذه العلامات مع أمراض شائعة، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص، وهو ما يشكل خطورة خاصة على المدخنين والمدخنين السابقين، الذين يملكون خطرًا أعلى للإصابة.

وفقًا لموقع "تايمز ناو", إليك أبرز العلامات المبكرة التي تستدعي الانتباه الفوري:

السعال المستمر

يُعد السعال الذي يستمر لأكثر من عدة أسابيع أحد أولى علامات سرطان الرئة. كثيرًا ما يُعزى هذا السعال إلى الحساسية أو العدوى أو ما يعرف بـ"سعال المدخنين".

تنبيه: أي سعال يستمر أكثر من أربعة أسابيع أو يتغير في طبيعته يحتاج إلى استشارة الطبيب فورًا.

السعال المصحوب بالدم

حتى كميات صغيرة من الدم في البلغم لا يجب تجاهلها. غالبًا ما يُنسب هذا العرض إلى التهابات الحلق أو العدوى، لكنه قد يظهر في المراحل المبكرة من المرض.

ضرورة: يتطلب تقييمًا طبيًا عاجلًا لتحديد السبب بدقة.

ضيق التنفس وأزيز الصدر

قد يشير ضيق التنفس التدريجي، الأزيز، أو انخفاض القدرة على ممارسة النشاط البدني إلى انسداد جزئي في مجرى الهواء بسبب ورم. غالبًا ما يُعزى هذا العرض لأسباب أقل خطورة مثل التقدم في العمر أو الربو، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص.

تغير الصوت المستمر

قد تكون البحة أو التغير الدائم في الصوت علامة على تأثر العصب الحنجري الراجع.

ملاحظة: يتجاهل كثير من المرضى هذا العرض ظنًا أنه مجرد التهاب أو إرهاق في الحلق.

التعب المستمر

يمكن أن يكون الإرهاق غير المبرر الذي لا يتحسن بالراحة أحد علامات سرطان الرئة المبكرة، وغالبًا ما يُخطئ في نسبته إلى التوتر أو قلة النوم.

التهابات الصدر المتكررة

تكرار التهابات الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي في نفس المنطقة قد يدل على انسداد محتمل.

نصيحة: حتى إذا تحسنت الحالة مؤقتًا بالمضادات الحيوية، يجب استكمال الفحوصات إذا تكررت العدوى.

أعراض إضافية تستحق الانتباه

تشمل:

فقدان الوزن أو الشهية

التعرق الليلي

ألم الصدر عند السعال أو التنفس العميق

غالبًا ما تُنسب هذه الأعراض إلى مشكلات بسيطة، لكنها قد تكون مؤشرات مبكرة للإصابة بالسرطان.

لماذا يتم تجاهل الأعراض؟

العديد من علامات سرطان الرئة تشبه أمراض الحياة اليومية. فالمدخنون يظنون أن السعال وضيق التنفس طبيعيان، بينما يقلل غير المدخنين من أهميتها. كذلك، قد يطمئن الأطباء المريض في البداية، لكن المتابعة الدقيقة أمر ضروري.