تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
أمين مجلس الدفاع الإيراني: أي استهداف لطهران سنعتبره بداية حرب
بث مباشر.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين
السجن 3 سنوات لصاحب كافتيريا بمدينة دهب لاتجاره في المواد المخدرة

ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة رضا ك.أ.ع، الشهير بـ«رضا عمنا»، صاحب كافتريا بمدينة دهب، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.


صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبد الناصر محمد وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.


تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى 30 أكتوبر الماضي، بدائرة مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، حيث وردت معلومات لرجال المباحث تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذه من الشوارع الجانبية مسرحًا لممارسة نشاطه غير المشروع.


وعقب تقنين الإجراءات، استصدرت جهات التحقيق بمدينة نويبع إذنًا بضبط المتهم وتفتيشه وما يحوزه من مواد مخدرة. ونفاذًا للإذن، تم إعداد كمين أمني أسفر عن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ونبات الهيدرو المخدر، إضافة إلى قطعة من مخدر الأفيون، ومبلغ مالي قدره 720 جنيهًا، وهاتف محمول.


وبلغ إجمالي المضبوطات نحو كيلو و565 جرامًا من مخدر الحشيش، و196 جرامًا من نبات الهيدرو، و2.5 جرام من الأفيون. كما تبين من فحص صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أنه سبق اتهامه في قضايا سرقة واتجار بالمخدرات.


وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول كان يُستخدم في التواصل مع العملاء.


الإجراءات القانونية
حُرر محضر بالواقعة برقم 3467 لسنة 2025 جنح دهب، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، وإيداع المبلغ المضبوط بخزينة المحكمة.
وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، والمقيدة برقم 1535 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
جيفري إبستين
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
