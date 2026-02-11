قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الغرف السياحية بعد التجديد لشريف فتحي: مستمرون في التعاون البناء مع الوزارة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، بالتهنئة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لثقة القيادة السياسية والتجديد لهم في منصبهما.

 وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن التجديد لوزير السياحة والآثار جاء تقديرا لنجاح المنظومة السياحية تحت قيادته والتي حققت طفرة تاريخية بالنمو السياحي الموسم الماضي 2025، كما يضمن الاستمرار في نفس النجاح بإذن الله في المواسم المقبلة.

صناعة السياحة المصرية

ويُثمن مجلس إدارة الاتحاد الجهود التي بذلها وزير السياحة والآثار خلال الفترة الماضية للنهوض بصناعة السياحة المصرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة مناخ داعم للاستثمار السياحي، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية ورفع تنافسية المقصد المصري إقليميًا ودوليًا.

ويؤكد الاتحاد تطلعه إلى استمرار التنسيق والتعاون البناء مع وزارة السياحة والآثار، بما يحقق مصالح الصناعة السياحية والعاملين بها، ويدعم خطط الدولة لتعظيم العائد من القطاع.


من جانبه أكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن ترحيب القطاع السياحي بالتجديد للوزير لم يأتي من فراغ وإنما مستندا على مسيرة الفترة الماضية من التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد باعتباره ممثلا للقطاع السياحي والمظلة الرسمية للقطاع

وأشاد الشاعر بحرص الوزير شريف فتحي علي دعم ومساندة المطالب العادلة للقطاع السياحي وسعيه الحثيث لحل المشاكل التي تواجه القطاع وإزالة المعوقات أمام إنطلاقه, وأكد رئيس الاتحاد أنه ومن خلال قربه من كافة الاجتماعات التي تخص السياح يجد دائما الوزير داعما ومساندا للقطاع ومطالبه مع سعيه الدؤوب على حل المشاكل ليستطيع القطاع المنافسة المستمرة عالميا.

وزير السياحة والآثار الاتحاد المصري للغرف السياحية رئيس مجلس الوزراء تشكيل الحكومة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

وزير الصحة

الصحة تعلن اعتماد مركز تدريب الإدارة المركزية للطوارئ من المجلس الصحي المصري

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تكامل السياسات البيئية والتنموية أولوية

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الحكومة الجديدة

بالصور

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد