الغرف السياحية بعد التجديد لشريف فتحي: مستمرون في التعاون البناء مع الوزارة

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، بالتهنئة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لثقة القيادة السياسية والتجديد لهم في منصبهما.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن التجديد لوزير السياحة والآثار جاء تقديرا لنجاح المنظومة السياحية تحت قيادته والتي حققت طفرة تاريخية بالنمو السياحي الموسم الماضي 2025، كما يضمن الاستمرار في نفس النجاح بإذن الله في المواسم المقبلة.

صناعة السياحة المصرية

ويُثمن مجلس إدارة الاتحاد الجهود التي بذلها وزير السياحة والآثار خلال الفترة الماضية للنهوض بصناعة السياحة المصرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة مناخ داعم للاستثمار السياحي، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية ورفع تنافسية المقصد المصري إقليميًا ودوليًا.

ويؤكد الاتحاد تطلعه إلى استمرار التنسيق والتعاون البناء مع وزارة السياحة والآثار، بما يحقق مصالح الصناعة السياحية والعاملين بها، ويدعم خطط الدولة لتعظيم العائد من القطاع.



من جانبه أكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن ترحيب القطاع السياحي بالتجديد للوزير لم يأتي من فراغ وإنما مستندا على مسيرة الفترة الماضية من التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد باعتباره ممثلا للقطاع السياحي والمظلة الرسمية للقطاع

وأشاد الشاعر بحرص الوزير شريف فتحي علي دعم ومساندة المطالب العادلة للقطاع السياحي وسعيه الحثيث لحل المشاكل التي تواجه القطاع وإزالة المعوقات أمام إنطلاقه, وأكد رئيس الاتحاد أنه ومن خلال قربه من كافة الاجتماعات التي تخص السياح يجد دائما الوزير داعما ومساندا للقطاع ومطالبه مع سعيه الدؤوب على حل المشاكل ليستطيع القطاع المنافسة المستمرة عالميا.