الوادي الجديد تدشن 6 منافذ بيع سلع لأهالي الخارجة

أعلنت محافظة الوادي الجديد تدشين 6 منافذ بيع لأهالي مدينة الخارجة، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم، وبأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بحوالي 30٪، لافتة إلى أن هذه المنافذ موزعة على عدد من الأحياء الكبيرة.

خطة متكاملة لخفض الأسعار

من جانبه، أكد علي نجاح، رئيس مركز الخارجة، أن هذه المنافذ تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بشكل منتظم، مع التشديد على الالتزام بالجودة والأسعار المناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتحقيق الاستقرار المعيشي.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في التوسع في هذه المنافذ والمبادرات، دعمًا لسياسة الدولة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.