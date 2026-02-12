كاتب صحفي: التشكيل الوزاري الجديد للحكومة يعزز قدرات المجموعة الاقتصادية

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن التشكيل الحكومي الجديد والتكليفات الرئاسية الواضحة تشكل جزءًا من جهود وطنية مستمرة تقوم بها القيادة المصرية لتحقيق مستويات معيشية مرتفعة واستكمال تجربة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التشكيل يسعى لتحقيق توازن بين الالتزامات الخارجية لمصر في ظل إقليم مضطرب، والحرص على تلبية احتياجات المواطنين، مع تعزيز قدرة الدولة الشاملة في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما يهدف إلى استكمال الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مجالات التنمية والبناء والعمران، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة.

وأوضح أن التشكيل الجديد يجمع بين الوزارات التنموية والخدمية، ويعزز قدرات المجموعة الاقتصادية على المضي قدمًا في خطوات الإصلاح، بما يشمل إدارة المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وبناء علاقات جديدة مع مؤسسات التمويل الدولية، وتوفير موارد غير تقليدية للدولة لتعزيز خطط التنمية الشاملة وتلبية طموحات المواطنين.

وأشار أيضًا إلى أهمية البعد السياسي للتشكيل، من خلال التواصل مع قطاعات الرأي العام وتوضيح الحقائق المتعلقة بالوضع الداخلي وما يجري في المنطقة الإقليمية.