جولة ميدانية لنائب محافظ الإسماعيلية لمتابعة معرض «أهلاً رمضان» ورفع الإشغالات بالشوارع

أجرى المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية بمركزي القصاصين والتل الكبير؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي مركز ومدينة القصاصين، تفقد نائب محافظ الإسماعيلية المركز التكنولوجي؛ لضمان انتظام تقديم الخدمات للمواطنين دون معوقات.

كما تابع ملف التقنين والاسترداد، مؤكدًا ضرورة تسريع معدلات الأداء والانتهاء من الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية.

وتضمنت الجولة المرور على الموقع المقرر تنفيذ معرض «أهلاً رمضان» به، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لإقامته، بما يسهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وفي نطاق مركز ومدينة التل الكبير، شملت الجولة المرور على السوق وشارع عرابي، حيث تم رفع الإشغالات وإزالة التعديات؛ لتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع.

كما تم تفقد منفذين لمعرض «أهلاً رمضان» بشارع عرابي، للتأكد من توافر السلع وجودتها، واستعدادها لاستقبال المواطنين.

وأكد عصام، خلال جولته، استمرار الحملات الميدانية والمتابعة اليومية لضبط الشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وتطبيق غرامات على المخالفين، مع التأكيد على حق المواطنين في رصيف آمن، بالإضافة إلى الحزم مع معوقي السيولة المرورية بكافة الشوارع، سواء باستخدام حواجز صناعية أمام محالهم أو باستغلال الأرصفة في عرض بضائعهم.