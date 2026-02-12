قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

قبل أيام من إطلاقها ..إليك أهم مواصفات هواتف V70 وV70 Elite

هواتف V70
هواتف V70
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سلسلة هواتف فيفو من المقرر أن تُطلق شركة فيفو سلسلة هواتف V70 في الهند يوم 19 فبراير، ومن المتوقع أن تضم السلسلة طرازين: V70 وV70 Elite. ومن أبرز ما يميزها أن V70 Elite يُتوقع أن يكون أول هاتف ذكي من سلسلة V يعمل بمعالج Snapdragon 8 وقبل الإطلاق، ظهرت تسريبات جديدة على الإنترنت تكشف عن الأسعار المحتملة، وخيارات التخزين، وتفاصيل الطلب المسبق لهذه السلسلة الجديدة.

هواتف V70 

 سعر سلسلة هواتف Vivo V70 
 

بحسب التسريبات من المتوقع أن يُطرح هاتف Vivo V70 بنسختين الأولى بسعة 8 جيجابايت للذاكرة العشوائية و256 جيجابايت للتخزين بسعر 45,999 روبية (حوالي 510 دولارات أمريكية)، والثانية بسعة 12 جيجابايت للذاكرة العشوائية و256 جيجابايت للتخزين بسعر 49,999 روبية (حوالي 555 دولارًا أمريكيًا). ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بلوني الأحمر الناري والأصفر .
من المتوقع أن يبدأ سعر هاتف Vivo V70 Elite من 51,999 روبية هندية (حوالي 575 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما قد يصل سعر نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت إلى 56,999 روبية هندية (حوالي 630 دولارًا أمريكيًا)، أما نسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت فقد يصل سعرها إلى 61,999 روبية هندية (حوالي 685 دولارًا أمريكيًا). 

تشير التسريبات أيضًا إلى أن الحجز المسبق قد يبدأ من 12 فبراير ويستمر حتى 24 فبراير، على أن تبدأ المبيعات على الأرجح بين 25 و28 فبراير. كما يُتوقع إطلاق حملة ترويجية مميزة خلال الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس.

للمقارنة، تم إطلاق هاتف Vivo V60 5G من الجيل السابق بسعر 38,999 روبية (حوالي 430 دولارًا أمريكيًا). ولم تتضمن سلسلة هواتف V60 إصدارًا خاصًا يُسمى Elite.

مواصفات هاتفي Vivo V70 و V70 Elite

يُشاع أن هاتف Vivo V70 Elite سيأتي بمعالج Snapdragon من سلسلة 8، على الأرجح Snapdragon 8s من الجيل الثالث ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x وذاكرة تخزين UFS 4.1. وقد يضم شاشة OLED بحجم 6.59 بوصة ودقة 1.5K، بالإضافة إلى بطارية بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط. 

تشير تفاصيل الكاميرا إلى إعداد خلفي ثلاثي العدسات، يتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل توفر تقريبًا بصريًا 3x وتقريبًا رقميًا يصل إلى 100x.

 أما بالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، فمن المتوقع أن يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة.

من المتوقع أن يعمل هاتف Vivo V70 القياسي بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع ، وقد يتشارك مع طراز Elite في العديد من خصائص الشاشة والكاميرا.

كما يُتوقع أن يتميز كلا الجهازين بإطار من سبائك الألومنيوم، ومقاومة للغبار والماء بمعيار IP68/69، ونظام تشغيل OriginOS 6 المبني على نظام Android مع دعم برمجي يصل إلى ست سنوات.

هواتف Vivo V70 أسعار هواتف Vivo V70 V70 Elite شركة فيفو سلسلة هواتف V70 خيارات التخزين الأسعار المحتملة

