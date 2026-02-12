ختام تعاملات الأسبوع .. اللون الأخضر يسيطر علي أسواق المال العربية

أداء أسواق المال العربية في ختام تعاملات الخميس:

البورصة المصرية تربح 23 مليار جنيه

مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

أسواق المال الإماراتية تسجل ارتفاعات قياسية

سيطر اللون الأخضر على مؤشرات أسواق المال العربية، في ختام تعاملات اليوم الخميس، إذ ارتفعت بورصات، مصر، السعودية، قطر، الكويت، مسقط، السعودية والإمارات، وتراجعت الأردنية والبحرينية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الخميس 12 فبراير 2026.

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم ختام تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية ، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 23 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3.295 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 53 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون و صفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.8 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30 / بنسبة 1.59 في المائة ليصل إلى مستوى 50490.2 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 0.59 في المائة ليبلغ 12931.2 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس100 /الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.62 ليبلغ مستوى 17929.64 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 84.27 نقطة ليقفل عند مستوى (11251.81) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية-341 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 188 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 157.22 نقطة ليقفل عند مستوى 23643.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت أكثر من 1.5مليون سهم.

أسواق المال الإماراتية

ارتفعت أسواق المال الإماراتية خلال ختام تعاملات الأسبوع، واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية رحلة صعوده بختام تعاملات اليوم، محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.322% ليغلق عند مستوى 10.688 نقطة.

وبهذا الصعود، عزز السوق مكانته مسجلاً أعلى إغلاق له منذ نوفمبر 2022، لتستقر القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة عند مستوى بلغ 3.233 تريليون درهم.

ووفق بيانات السوق، ضخ المستثمرون سيولة بلغت قيمتها 1.689 مليار درهم، من خلال تداول 332.824 مليون سهم عبر تنفيذ 22.913 ألف صفقة.

وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية التداولات، حيث بلغت القيمة الإجمالية 1.097 تريليون درهم مقارنة بمستوى 1.091 تريليون درهم المسجل في جلسة أمس الأربعاء.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 8.86 نقطة بنسبة 0.10 % ليبلغ مستوى 8703.86 نقطة.

وتم تداول 146.2 مليون سهم عبر 11847 صفقة نقدية بقيمة 45.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 19.28 نقطة بنسبة 0.24 % ليبلغ مستوى 8083.03 نقطة من خلال تداول 58.4 مليون سهم عبر 4595 صفقة نقدية بقيمة 8.9 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7.07 نقطة بنسبة 0.08% ليبلغ مستوى 9287.18 نقطة من خلال تداول 87.7 مليون سهم عبر 7252 صفقة بقيمة 37 مليون دينار.

بدوره، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 19.86 نقطة بنسبة 0.23% ليبلغ مستوى 8627.01 نقطة من خلال تداول 49.6 مليون سهم عبر 3441 صفقة نقدية بقيمة 7.7 مليون دينار.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 7177.57 نقطة مرتفعا بـ149.4 نقطة وبنسبة 2.13% مقارنة، مع آخر جلسة تداول التي بلغت 7028.16 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 98 مليونا و127 ألفا و514 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 19.4% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 82 مليونا و170 ألفا و445 ريالا عمانيا.



وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 1.375% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 35.75 مليار ريال عماني.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 12.82 نقطة، أي بنسبة 0.11 %، ليصل إلى مستوى 11515.81 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 230 مليونا و598 ألفا و140 سهما، بقيمة 964 مليونا و94 ألفا و261.243 ريال، عبر تنفيذ 21482 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، بينما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.



وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 686 مليارا و546 مليونا و213 ألفا و162.068 ريال، مقارنة بـ 686 مليارا و233 مليونا و787 ألفا و983.708 ريال في الجلسة السابقة.

بورصة البحرين

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع؛ بضغط قطاعات المال والمواد الأساسية والسلع الاستهلاكية الأساسية.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.08 % إلى مستوى 2052 نقطة، وسط تعاملات بحجم 1.99 مليون سهم بقيمة 630.55 ألف دينار، توزعت على 99 صفقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.11%، لتصل إلى مستوى 3606.54 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 4143 صفقة.