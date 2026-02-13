قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس
روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كندا
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
سفير القاهرة بالاتحاد الأوروبي: مصر صمام أمان لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط
استقبال شهر رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
اليابان تعلن نشر 8 مقاتلات من طراز F-35B في قاعدة نيو تابارو الجوية
اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة لوزارة التضامن الاجتماعي
منتخب مصر يستعد لـ كأس العالم 2026 بثلاث وديات قوية
سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الجمعة 13-2-2026
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه.. رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه
حكم صوم كل شهر شعبان لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا.. الإفتاء تجيب
13 عاما.. كوريا الشمالية تستعد لتعيين ابنة كيم جونج أون وريثة للسلطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حظر استخدام الأطفال دون سن 13 عامًا للهواتف الذكية.. مشروع قانون

الهواتف الذكية
الهواتف الذكية
حسن رضوان

 أعلن النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن إعداد مشروع قانون جديد بعنوان: "حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية". 

القانون يهدف لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني، الابتزاز، الإدمان، والاستغلال التجاري.

ماذا يتضمن القانون؟

 

حظر استخدام الأطفال دون سن 13 عامًا للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.

السماح للأطفال من سن 13 إلى 16 عامًا باستخدام هذه الوسائل بشروط صارمة: تحقق عمر موثوق، موافقة الولي أو الوصي، تفعيل الرقابة الأبوية.

منع المنصات من استخدام خوارزميات تشجع الإدمان الرقمي أو التلاعب بسلوك الأطفال.

إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صُنّاع المحتوى والمؤثرين، وتحديد نوع المحتوى المتاح للأطفال، مع عقوبات صارمة على المخالفين.

وضع غرامات تصل لمليون جنيه ومصادرة الأرباح عند استغلال الأطفال في المحتوى الرقمي أو الإعلان.


أهمية التشريع:


القانون يحمي المصلحة الفضلى للطفل، ويضع ضوابط واضحة لتنظيم استخدام الأطفال للفضاء الرقمي دون تجريم الاستخدام نفسه، ويكفل الرقابة على المحتوى الرقمي والحد من الألعاب أو المواد الضارة التي قد تؤثر سلبًا على النشء.

أطراف المشاركة:


اللجنة عقدت جلسات استماع بحضور وزارات الاتصالات والتربية والتضامن، بالإضافة لممثلين عن الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، للتأكد من توافق التشريع مع القيم المجتمعية وحماية حقوق الطفل.

مجلس النواب حظر استخدام الأطفال التواصل الاجتماعي المؤثر الرقمي

