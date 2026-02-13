طارق يحيى: زمن الولاء انتهى وعقود اللاعبين خزعبلية

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن فترة لعبه داخل القلعة البيضاء كانت مختلفة تمامًا عن واقع كرة القدم الحالي، مشيرًا إلى أن الالتزام والانتماء كانا العنوان الأبرز في جيله.

وقال طارق يحيى خلال تواجده ضيفًا في برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة «الشمس 2»، إنهم كانوا يخوضون الموسم بطقم واحد فقط، ولم يكن الأمر يشغلهم بقدر تركيزهم على تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير، مؤكدًا أنه لم يفكر يومًا في خوض تجربة خارج الزمالك طوال مسيرته.

وأضاف أن زمن الولاء في كرة القدم انتهى إلى حد كبير، موضحًا أنه يسمع حاليًا عن أرقام مالية وصفها بـ«الخزعبلية»، لا تتناسب في كثير من الأحيان مع المستوى الفني الحقيقي داخل الملعب.

وتطرق يحيى إلى ملف اللاعبين المحترفين، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين المغاربة لا تتجاوز قيمتهم في الدوري المغربي 300 ألف دولار، بينما يحصلون في الدوري المصري على ما يقارب مليون و800 ألف دولار، متسائلًا عن معايير التقييم والفروق الكبيرة في الرواتب، في ظل الفجوة بين القيمة السوقية والأداء الفني.