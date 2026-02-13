إزالة 45 حالة تعدي واسترداد 3328 مترًا من المباني المخالفة بأسيوط

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 45 حالة إزالة لتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بعدد 6 مراكز وحي، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حقوق الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة شملت مراكز صدفا، وأسيوط، وساحل سليم، والفتح، والبداري، والقوصية، إلى جانب حي شرق مدينة أسيوط، وأسفرت عن استرداد 3328 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، بالإضافة إلى قيراط و10 أسهم من الأراضي الزراعية.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن تنفيذ قرارات الإزالة جاء من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، إلى جانب وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع الدفع بالمعدات اللازمة من المراكز والأحياء لضمان التنفيذ بدقة وحزم.

وفيما يتعلق بتفاصيل الحالات المنفذة، أوضح المحافظ أنه تم إزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بمركزي صدفا وأسيوط، و4 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بمركز الفتح، فضلًا عن 9 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة (محمية طبيعية) بمركز ساحل سليم. كما تم إزالة 27 حالة تعدي على أراضي حماية النيل بمركز البداري، وحالتي تعدي على متغيرات مكانية والطريق العام بمركز القوصية، إضافة إلى إزالة حالة واحدة لمتغيرات مكانية بنطاق حي شرق مدينة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية ماضية في تنفيذ الإزالات بكل حسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون، ومواصلة المتابعة الميدانية اليومية لمنع عودة التعديات مرة أخرى، وتحقيق المستهدف من الموجة الحالية.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مخالفات، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي الشكاوى على مدار الساعة، من بينها الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا التعامل الفوري والحاسم مع جميع البلاغات وفقًا للقانون.

يذكر أن الموجة الـ28 تنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الثانية في 7 فبراير الجاري وتستمر حتى 27 فبراير، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 30 يناير الماضي، على أن تختتم أعمال الموجة بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس المقبل، بما يضمن تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة وتحقيق الانضباط الكامل على مستوى المحافظة.