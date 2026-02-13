قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في 6 ساعات.. روسيا تعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية
العالم يترقب حلقة النار.. كسوف شمسي الثلاثاء وتحذير صارم للناس
فتيات أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي
موعد شهر رمضان وبداية الصيام في 3 دول
مصطفى خاطر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته بمسلسل الكينج | خاص
إحياء طريق الحرير القديم تغيير لشكل حركة التجارة والملاحة عالميا..تفاصيل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تكنولوجيا مبتكرة تتيح تتبع مسار قطرة ماء واحدة أثناء تنقلها عبر الغلاف الجوي| إيه الحكاية ؟

بصمة الماء
بصمة الماء
أمينة الدسوقي

في إنجاز علمي قد يعيد رسم خريطة فهمنا للمناخ، توصل فريق من الباحثين إلى تكنولوجيا مبتكرة تتيح تتبع مسار قطرة ماء واحدة أثناء تنقلها عبر الغلاف الجوي، اعتمادا على “بصمات” ذرية دقيقة تتركها جزيئات الماء، هذا التطور يفتح الباب أمام تحسين غير مسبوق في دقة نماذج الطقس والتنبؤ بالظواهر المناخية المتطرفة.

نظائر الماء الشفرة الخفية في الغلاف الجوي

يعتمد الاكتشاف على دراسة النظائر، وهي نسخ أثقل من ذرات الهيدروجين والأكسجين التي يتكون منها الماء. هذه النظائر تتغير بنمط يمكن التنبؤ به خلال دورة الماء الطبيعية من التبخر، إلى الانتقال عبر الغلاف الجوي، ثم الهطول مطرًا أو ثلجًا.

وتعمل هذه التغيرات بمثابة “علامة مائية” فريدة، تسمح للعلماء بتتبع حركة الماء عبر القارات والمحيطات بدقة غير مسبوقة، ما يمنحهم أداة تحليلية قوية لفهم مسارات الرطوبة وتغيراتها المستقبلية.

قراءة جديدة لديناميكيات المناخ

قال البروفيسور كي يوشيمورا، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة طوكيو، إن التغيرات في نظائر الماء تعكس تحولات واسعة في نقل الرطوبة وأنماط الدوران الجوي الكبرى.

وأوضح أن العلماء يدركون منذ زمن أن النظائر تتأثر بدرجات الحرارة والهطول والارتفاع، إلا أن النماذج التقليدية كانت تقدم نتائج متباينة، ما صعّب تفسيرها بدقة أما التقنية الجديدة فتتيح قراءة أوضح لمسارات الرطوبة العالمية، وتفسيرًا أدق لتفاعلات الغلاف الجوي.

سر الدقة ثمانية نماذج بدل نموذج واحد

لم يكتفِ الباحثون باستخدام نموذج مناخي واحد، بل اعتمدوا على ثمانية نماذج مناخية مختلفة، ودمجوا نتائجها للحصول على صورة أكثر شمولًا ودقة.

الدراسة، المنشورة في Journal of Geophysical Research، اختبرت أداء النماذج على مدى 45 عامًا بدءًا من عام 1979 ومن خلال مقارنة النتائج الفردية والمتوسطات المجمعة، تمكن الفريق من تحسين التنبؤ بسلوك نظائر الماء في الغلاف الجوي بشكل ملحوظ.

هذا النهج التكاملي عزز موثوقية النتائج، وقدم أساسًا علميًا أقوى لفهم التغيرات المناخية بعيدة المدى.

ارتباط وثيق بالظواهر المناخية الكبرى

كشفت الدراسة عن صلات مباشرة بين نظائر الماء وأنظمة مناخية مؤثرة عالميا، من أبرزها:

ظاهرة النينيو-التذبذب الجنوبي

تذبذب شمال الأطلسي

النمط الحلقي الجنوبي

وتلعب هذه الأنظمة دورًا حاسمًا في تشكيل أنماط الطقس حول العالم، من موجات الجفاف إلى الفيضانات والعواصف الشديدة. وأظهرت النماذج وجود روابط قوية بين نشاط هذه الأنظمة وكمية بخار الماء في الغلاف الجوي.

بخار الماء في ازدياد إشارة إلى تسارع التغير المناخي

من خلال تحليل بيانات العقود الثلاثة الماضية، لاحظ الفريق ارتفاعًا واضحًا في مستويات بخار الماء في الغلاف الجوي، وهو ما يتماشى مع الاتجاه العالمي لارتفاع درجات الحرارة.

وتبرز هذه النتائج التأثير المتفاقم لتغير المناخ، إذ يؤدي ارتفاع الحرارة إلى زيادة التبخر، وبالتالي زيادة بخار الماء، ما يعزز بدوره شدة الظواهر الجوية المتطرفة.

نحو تنبؤات أكثر دقة بمستقبل الأرض

يمثل تتبع “بصمة الماء” خطوة نوعية في علم المناخ، إذ يمنح العلماء أداة جديدة لفهم كيفية تحرك الرطوبة عالميًا، وكيف يمكن أن تتغير أنماط الطقس مستقبلًا.

ومع تطور هذه التكنولوجيا، قد يصبح من الممكن التنبؤ بالعواصف والفيضانات وموجات الجفاف بدقة أعلى، ما يعزز قدرة الدول على الاستعداد للكوارث وتقليل آثارها.

بصمات” ذرية دقيقة “بصمات” ذرية دقيقة الغلاف الجوي المناخ ظاهرة النينيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

الاهلي

ملفات ساخنة في الأهلي| الانقلاب على توروب.. وسر رفض تعديل عقد إمام عاشور

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال: إسرائيل اعتادت فرض الأمر الواقع ثم تشريعه

بدر عبد العاطي

مصر والأردن: ندعم نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

الخارجية الصينية

نعارض التدخل في الشؤون الداخلية.. الخارجية الصينية تنتقد تصريح ترامب بشأن المتظاهرين الإيرانيين

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد