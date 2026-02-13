مصادرة طن و250 كيلو أسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، طن و٢٥٠ كيلو أسماك مدخنة " رنجة" ، غير صالحة للاستهلاك فى مركز كفر الزيات.

حملات بيطرية

كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلفت لجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية بقيادة الدكتور الشربينى عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وضمت الإدارة البيطرية بمركز كفرالزيات ، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وذلك تنسيقا مع مديرية تموين الغربية والإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقتى وسط وغرب الدلتا.

ضبط اسماك مجهولة المصدر

وأسفر مرور اللجنة عن ضبط طن و٢٥٠ كيلو أسماك مدخنة " رنجة" غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع وثلاجة لحفظ المجندات بمركز كفر الزيات.

تحرك تنفيذي عاجل

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليلها، وتحرير اثنين محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.