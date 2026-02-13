اتحاد الطائرة يعلن قراراته بشأن مباراة الفيوم وألعاب دمنهور تحت 17 عامًا

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، قراراته بشأن أحداث مباراة الفيوم وألعاب دمنهور للناشئين تحت 17 عامًا على ملعب الفيوم، والتي انتهت بفوز ألعاب دمنهور بثلاثة أشواط دون رد.

ورد للاتحاد المصري للكرة الطائرة خطاب من نادي الفيوم بتاريخ 8 فبراير يفيد قيام بعض لاعبي ألعاب دمنهور بالتطاول على أحد لاعبي فريق الفيوم والتنمر عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات وتعليقات خارجة عن القيم الرياضية، كما وردت للاتحاد شكوى مشابهة من أحد أولياء الأمور.

وبعرض الموضوع على إدارة المكتب الفني بالاتحاد، تبين أن المنشورات وتعليقات لاعبي ألعاب دمنهور تجاوزت القيم والسلوكيات الرياضية والأخلاقية الواجب توافرها لدى الرياضيين عامة، ولاعبي الكرة الطائرة خاصة، كما تكرر نفس الأمر في منشورات مسيئة لفريقي القاهرة وطنطا.

وبناءً عليه، قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة الآتي:

1. إنهاء مشاركة فريق ألعاب دمنهور تحت 17 عامًا في الموسم الحالي عند هذا الحد، بصرف النظر عن النتائج أو الترتيب.

2. إحالة كل من مصطفى أحمد مصطفى محمود الديب وأحمد ناصر محمد أحمد هلال، لاعبي فريق ألعاب دمنهور تحت 17 عامًا، للتحقيق بالشؤون القانونية للاتحاد يوم الأحد 15 فبراير الجاري الساعة 4 عصراً، لما نسب إليهما من ألفاظ خادشة للحياء.

3. تحديد صاحب الحساب (Volley Damanhour) الذي قام بنشر المنشور وما تضمنه من تعليقات مسيئة وألفاظ خارجة.

4. إيقاف آدم رمضان محمد إسماعيل الجندي، لاعب فريق ألعاب دمنهور تحت 15 عامًا، لنهاية الموسم، لما بدر منه من ألفاظ خارجة وعبارات خادشة للحياء على نفس المنشور.

5. توجيه تنبيه مشدد لمدرب فريق ألعاب دمنهور تحت 17 عامًا للقيام بواجباته ومسؤولياته التربوية والسلوكية تجاه لاعبي الفريق، نظرًا لتكرار هذه السلوكيات وخروج اللاعبين عن الروح الرياضية والسلوك القويم.

6. إيقاف محمد حسين فتحي خير الله، لاعب فريق الفيوم تحت 17 عامًا، ثماني مباريات، تُطبق من الموسم المقبل.