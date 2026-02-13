قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمضان 2026.. سلوي عثمان: شخصيتي في كلهم بيحبوا مودي مختلفة عن أدواري السابقةl خاص
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
اتحاد الطائرة يعلن قراراته بشأن مباراة الفيوم وألعاب دمنهور تحت 17 عامًا

ياسمين تيسير

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، قراراته بشأن أحداث مباراة الفيوم وألعاب دمنهور للناشئين تحت 17 عامًا على ملعب الفيوم، والتي انتهت بفوز ألعاب دمنهور بثلاثة أشواط دون رد.

ورد للاتحاد المصري للكرة الطائرة خطاب من نادي الفيوم بتاريخ 8 فبراير يفيد قيام بعض لاعبي ألعاب دمنهور بالتطاول على أحد لاعبي فريق الفيوم والتنمر عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات وتعليقات خارجة عن القيم الرياضية، كما وردت للاتحاد شكوى مشابهة من أحد أولياء الأمور.

وبعرض الموضوع على إدارة المكتب الفني بالاتحاد، تبين أن المنشورات وتعليقات لاعبي ألعاب دمنهور تجاوزت القيم والسلوكيات الرياضية والأخلاقية الواجب توافرها لدى الرياضيين عامة، ولاعبي الكرة الطائرة خاصة، كما تكرر نفس الأمر في منشورات مسيئة لفريقي القاهرة وطنطا.

وبناءً عليه، قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة الآتي:

1. إنهاء مشاركة فريق ألعاب دمنهور تحت 17 عامًا في الموسم الحالي عند هذا الحد، بصرف النظر عن النتائج أو الترتيب.

2. إحالة كل من مصطفى أحمد مصطفى محمود الديب وأحمد ناصر محمد أحمد هلال، لاعبي فريق ألعاب دمنهور تحت 17 عامًا، للتحقيق بالشؤون القانونية للاتحاد يوم الأحد 15 فبراير الجاري الساعة 4 عصراً، لما نسب إليهما من ألفاظ خادشة للحياء.

3. تحديد صاحب الحساب (Volley Damanhour) الذي قام بنشر المنشور وما تضمنه من تعليقات مسيئة وألفاظ خارجة.

4. إيقاف آدم رمضان محمد إسماعيل الجندي، لاعب فريق ألعاب دمنهور تحت 15 عامًا، لنهاية الموسم، لما بدر منه من ألفاظ خارجة وعبارات خادشة للحياء على نفس المنشور.

5. توجيه تنبيه مشدد لمدرب فريق ألعاب دمنهور تحت 17 عامًا للقيام بواجباته ومسؤولياته التربوية والسلوكية تجاه لاعبي الفريق، نظرًا لتكرار هذه السلوكيات وخروج اللاعبين عن الروح الرياضية والسلوك القويم.

6. إيقاف محمد حسين فتحي خير الله، لاعب فريق الفيوم تحت 17 عامًا، ثماني مباريات، تُطبق من الموسم المقبل.

