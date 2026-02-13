القبض على شخص لإدارته مصنعا بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شخص لإدارته مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر في الخانكة بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط القائمين على إدراته وبحوزته 520 طن مواد خام ومنتج نهائى المستخدمة فى تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة "مجهولة المصدر" خط إنتاج كامل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



