قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في عيد الحب… طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة
وزير الخارجية: مصر مستعدة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في إفريقيا
ليفربول يستضيف برايتون في اختبار صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي
قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على "الأسطول الروسي الخفي"
بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
كسر بالأنف وتورم بالوجه.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب أجبر على لبس بدلة رقص بميت عاصم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة: استيفاء 40 ساعة عمل تطوعي للطالب خلال الدراسة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة عن إطلاق منصة "أثر" (ATHAR)، وهي المنصة الإلكترونية التفاعلية الأولى من نوعها التي تهدف إلى تنظيم وتوثيق مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية والخدمية. ومن المقرر تدشين المنصة رسمياً في الأسبوع الأول من شهر مارس 2026، لتكون الأداة التقنية المحركة لمنظومة المشاركة المجتمعية التي أقرتها الجامعة، والتي ترفع شعار: "اترك أثرك.. لتبني غدك".

تأتي منصة "أثر" تفعيلاً للائحة ساعات المشاركة المجتمعية التي اعتمدها مجلس جامعة القاهرة مؤخرا، والتي تضع المشاركة المجتمعية كأحد متطلبات التخرج، حيث يلتزم كل طالب مستجد اعتبارا من العام الجامعي 2026/2027 باستيفاء (40) ساعة عمل تطوعي خلال سنوات الدراسة، فضلا عن تحفيز الطلاب على تجاوز الحد الإلزامي ال (40) ساعة من خلال برنامج "أثر بلس" الذي يمنح مكافآت وحوافز تشجيعية تصاعدية.

وتهدف الجامعة من هذه الخطوة إلى بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم الانتماء والمسئولية تجاه المجتمع، وبحيث تتيح المنصة للطلاب تجربة سلسة تشمل استعراض وتسجيل فوري للأنشطة المجتمعية المختلفة في القوافل التنوية الشاملة، وحملات التبرع بالدم، والحفاظ على البيئة والتشجير، ومكافحة الادمان وتعاطي المخدرات، وزيارة دور الايتام ورعاية كبار السن، وبرامج محو الأمية، وغيرها من الانشطة.

وصرح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة إن الانخراط المجتمعي للطلاب يعزز الانتماء والمسئولية الوطنية وينمّي مهارات القيادة، ويؤهلهم للمشاركة الفاعلة في التنمية، مؤكدا على أن جامعة القاهرة تعمل على صياغة وجدان شبابها ليكونوا مواطنين مسئولين، وأن منصة 'أثر' هي جسر رقمي يربط طاقات طلابنا باحتياجات مجتمعنا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة: "نحن لا نطلب من ابنائنا الطلاب مجرد استيفاء ساعات تطوعية، بل ندعوهم لترك بصمة إيجابية حقيقية ترافقهم في مسيرتهم المهنية. لقد صممنا هذه المنصة لتكون نموذجاً في الحوكمة والشفافية، بالتعاون مع شركائنا من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لنؤكد أن تكاتف المؤسسات هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة".

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن المنصة اختيارية في المرحلة التجريبية لإطلاقها، وهي مُتاحة لجميع طلاب الجامعة، وتقدم حوافز تشجيعية للمشاركين دعمًا لانخراطهم في العمل المجتمعي، ومنها شهادات تقدير ومنح للمصروفات الدراسية وسكن المدينة الجامعية وغيرها من الحوافز.

ومن جهته، أكد الدكتور هيثم حمزة، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية أن منصة  "أثر" تنطلق في الاسبوع الأول من شهر مارس، وتعتمد على أعلى معايير الأمان التقني، وتكامل مع قواعد بيانات شئون الطلاب ومع الجهات الشريكة، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: محافظة الجيزة، والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، ومؤسسة بهية، والمجلس الاعلى للثقافة، وغيرها من الجهات التابعة لوزارات الشباب والرياضة والتضامن والثقافة وغيرها.

وتؤكد جامعة القاهرة على انفتاحها الكامل على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، حيث وجهت الجامعة دعوات رسمية للعديد من المؤسسات الوطنية للمشاركة كشركاء في المنصة، بما يضمن تنوع الفرص التطوعية المتاحة للطلاب وتحقيق أقصى استفادة للمجتمع المصري.

يمكن الدخول إلى منصة «أثر» والتسجيل اعتبارا من أول مارس من خلال الرابط التالي:
athar.cu.edu.eg

جامعة القاهرة ATHAR المنصة الإلكترونية التفاعلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

جانب من الواقعة

انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

فحص زيت المحرك

لماذا يجب عليك دائمًا فحص زيت المحرك قبل الطقس البارد؟

Galaxy S26 Ultra

تسريبات نارية.. صور رسمية تكشف ألوان وتصميم هواتف سامسونج Galaxy S26

جوجل

جوجل دوكس يضيف ملخصات صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي Gemini

بالصور

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد