مواجهات قوية في دوري سوبر رجال الكرة الطائرة

يشهد اليوم السبت، إقامة مواجهات قوية في إطار الجولة الثالثة من دوري سوبر رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2025-2026، على مستوى المجموعتين الأولى والثانية.

مباريات المجموعة الأولى



تتضمن المجموعة الأولى منافسات مثيرة بين الفرق التالية:

سموحة × هليوبوليس

القناة × الترسانة

هليوليدو × سبورتنج

الاتحاد السكندري × الأهلي

مباريات المجموعة الثانية

أما المجموعة الثانية، فتشهد لقاءات متكافئة بين الفرق التالية:

الطيران × مصر للبترول

بتروجت × وادي دجلة

طلائع الجيش × الزمالك

الزهور × الجزيرة

ومن المقرر أن تقام كل مجموعة على مدار 7 جولات، انطلقت الجولة الأولى يوم 7 فبراير الجاري، على أن تنتهي الجولة السابعة يوم 28 فبراير.

نظام التأهل لنهائيات الدوري

تتنافس الفرق على المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة، حيث يتأهل أصحاب هذه المراكز إلى نهائيات دوري السوبر، مما يزيد حدة المنافسة والإثارة بين الفرق المشاركة



الأهلي يتألق في فئات الشباب والرجال

في نفس اليوم، استطاع فريق الأهلي تحت 15 سنة الفوز بلقب دوري المرتبط للكرة الطائرة بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 3-2، ليحصد الفريق الأحمر النسخة الأولى من البطولة.

كما شهدت نفس الصالة، صالة زويل بالسادس من أكتوبر، فوز فريق الأهلي للرجال على منافسه بنفس النتيجة 3-2، مما يعكس قوة الفرق الحمراء في جميع الفئات العمرية



