بالأحمر ..نانسي عجرم تتألق في حفل عيد الحب

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب.

إطلالة نانسي عجرم

تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأحمر الذي حمل تطريزات بسيطة للغاية.

انتعلت نانسي عجرم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت نانسي عجرم بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.