برلمان

مسابقة وعديت 142 مرة .. أول تعليق من محمد سمير على فيديو نط الحبل

محمد سمير وهو يمارس نط الحبل
محمد سمير وهو يمارس نط الحبل
معتز الخصوصي

قال محمد سمير ، مساعد رئيس حزب الوفد ، إنه لا يلتفت إلى التعليقات السلبية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيس بوك بشأن الفيديو الذي ظهر فيه وهو يمارس رياضة نط الحبل ، خلال ندوة نظمها حزب كيان مصر بعنوان «استراتيجيات ومهارات التميز والتأثير» .

وأشار سمير ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه لايهتم بمثل هذه التعليقات السلبية ، مؤكدا أنها تعتبر بمثابة لجان تستهدف كل شيء إيجابي ونافع لشباب مصر.

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد ، أن مشاركته في هذه الندوة تأتي في إطار رؤية حزب الوفد الجديدة التي تتعلق بإعادة بناء قطاع الشباب بالتعاون مع حزب كيان مصر باعتباره أحدث حزب تم إشهار من بين الأحزاب السياسية.

وأوضح أن فيديو نط الحبل كان في إطار مسابقة في نهاية هذه الندوة ، قائلا أنه قام بـ 142 مرة في رياضة نطل الحبل.

وشارك محمد سمير، مساعد رئيس حزب الوفد في ندوة سياسية نظمها حزب كيان مصر بعنوان «استراتيجيات ومهارات التميز والتأثير».

وخلال الندوة استعرض محمد سمير، مساعد رئيس حزب الوفد، لياقته البدنية أمام الحضور من خلال ممارسة رياضة نط الحبل .

وشدد " سمير " ، خلال الندوة على أهمية الانضباط الشخصي والحفاظ على الصحة البدنية باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء الشخصية القيادية القادرة على التأثير والتميز .

محمد سمير مساعد رئيس حزب الوفد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك نط الحبل

