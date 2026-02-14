قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
محافظات

بسبب صيانة الصرف الصحي.. انقطاع مياه الشرب عن أبنوب والفتح وقرية بني مر

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد
إيهاب عمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن انقطاع مياه الشرب عن مركزي أبنوب والفتح وقرية بني مر لاستكمال أعمال صيانة عاجلة بخط قطر 900 مم طرد الصرف الصحي بمحطة بني مر، والمتجه إلي محطة المعالجة، وذلك ضمن خطة الصيانة الدورية.

ومن المقرر أن تستغرق الأعمال نحو 12ساعة، تبدأ في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت ، وحتى الساعة السابعة صباح غدا الأحد الأمر الذي يستلزم توقف محطة مرشحات الطوابية خلال فترة التنفيذ.

وأوضحت الشركة أنه يترتب على تنفيذ هذه الأعمال توقف محطة الطوابية المرشحة وهو ما يؤدي لتأثر الخدمه بمركزي أبنوب والفتح وقرية بنى مر خلال فترة الصيانة.

وأكدت أنه سيتم تشغيل محطات الآبار الارتوازية بالقرى الغير مخدومة بالصرف كبدائل لضمان تلبية احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة إلى معدلاتها الطبيعية.

ودعت الشركة المواطنين للتواصل عبر قنواتها الرسمية لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة، من خلال الخط الساخن 125، أو الهاتف 01280733990، أو عبر واتساب 01281565653، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة، حرصًا على سرعة الاستجابة وتقديم أفضل خدمة ممكنة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

