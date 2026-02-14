بسبب صيانة الصرف الصحي.. انقطاع مياه الشرب عن أبنوب والفتح وقرية بني مر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن انقطاع مياه الشرب عن مركزي أبنوب والفتح وقرية بني مر لاستكمال أعمال صيانة عاجلة بخط قطر 900 مم طرد الصرف الصحي بمحطة بني مر، والمتجه إلي محطة المعالجة، وذلك ضمن خطة الصيانة الدورية.

ومن المقرر أن تستغرق الأعمال نحو 12ساعة، تبدأ في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت ، وحتى الساعة السابعة صباح غدا الأحد الأمر الذي يستلزم توقف محطة مرشحات الطوابية خلال فترة التنفيذ.

وأوضحت الشركة أنه يترتب على تنفيذ هذه الأعمال توقف محطة الطوابية المرشحة وهو ما يؤدي لتأثر الخدمه بمركزي أبنوب والفتح وقرية بنى مر خلال فترة الصيانة.

وأكدت أنه سيتم تشغيل محطات الآبار الارتوازية بالقرى الغير مخدومة بالصرف كبدائل لضمان تلبية احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة إلى معدلاتها الطبيعية.

ودعت الشركة المواطنين للتواصل عبر قنواتها الرسمية لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة، من خلال الخط الساخن 125، أو الهاتف 01280733990، أو عبر واتساب 01281565653، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة، حرصًا على سرعة الاستجابة وتقديم أفضل خدمة ممكنة.