أخبار البلد

رئيس إيرباص: دخول طائرة A350-900 أسطول مصر للطيران محطة فارقة في مسيرة الناقل المصري

مصر للطيران
مصر للطيران
محمود مطاوع   -  
نورهان خفاجي

أكد جبرييل سيميلاس، رئيس إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط، أن دخول طائرة A350-900 إلى أسطول مصر للطيران يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الطيران المصري، ويعكس عمق الشراكة الممتدة لعقود بين إيرباص ومصر، في وقت يشهد فيه قطاع السفر نمواً متسارعاً وتزايداً في الطلب على الرحلات طويلة المدى.

أضاف، خلال كلمته باحتفالية مصر للطيران الان، بمطار القاهرة،  سيميلاس أن اختيار مصر للطيران لطائرة A350 يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية، حيث تعد الشركة أول مشغّل لهذا الطراز في شمال أفريقيا، ما يعزز دورها التاريخي كشركة طيران رائدة في المنطقة. وتندرج الطائرة ضمن طلبية تشمل 16 طائرة، من شأنها أن تمكّن مصر للطيران من توسيع شبكتها الدولية وتشغيل رحلات مباشرة إلى وجهات بعيدة مثل الساحل الغربي للولايات المتحدة وشرق آسيا بكفاءة تشغيلية أعلى.

وأشار إلى أن طائرة A350 تمثل نقلة نوعية على مستوى الكفاءة والاستدامة، إذ توفر خفضاً في استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالطائرات من الجيل السابق، كما أنها قادرة حالياً على التشغيل باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة تصل إلى 50%، ما ينسجم مع توجهات صناعة الطيران العالمية نحو تقليل الأثر البيئي وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

وأضاف أن الطائرة لا تقتصر على تحسين الأداء التشغيلي فحسب، بل تقدم أيضاً تجربة سفر متطورة للمسافرين، من خلال مقصورة حديثة تضم 340 مقعداً، بينها 30 جناحاً لدرجة رجال الأعمال، مع مستويات ضجيج أقل وبيئة أكثر راحة على الرحلات الطويلة جداً، بما يعزز تجربة المسافر ويرفع مستوى الخدمة على شبكة مصر للطيران الدولية.

وأعرب سيميلاس عن تقديره لشركة مصر للطيران ووزارة الطيران المدني، مثمناً دعم معالي وزير الطيران المدني والجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل في مصر للطيران وجميع الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس قوة التعاون والشراكة طويلة الأمد بين الجانبين.

وأكد في ختام حديثه أن التعاون بين إيرباص ومصر للطيران يتجاوز تسليم الطائرات، ليشمل برامج تدريب الطيارين والمهندسين، وخدمات الصيانة والدعم الفني، والعمل المشترك على تطوير القدرات التشغيلية، بما يسهم في ترسيخ مكانة القاهرة كمركز تقني وتشغيلي رئيسي للطيران في أفريقيا والمنطقة، ودعم النمو المستدام لقطاع الطيران المصري على المدى الطويل.

إيرباص رئيس إيرباص طائرة A350 900 مصر للطيران

