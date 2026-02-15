قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026
10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء
الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية يلقي كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية حول تقرير النيباد | نص الكلمة
أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة
طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة
وزير الخارجية: عضوية الاتحاد الأفريقي بالعشرين خطوة لتعزيز صوت القارة في صنع القرار الدولي
ترامب يمنح وسام الشرف من الكونجرس لـ جندي شارك في القبض على «مادورو»
فيضان نهر التايمز ببريطانيا.. دمار وغرق مناطق وأحياء فاخرة بينها منازل مشاهير
سوريا تكشف تفاصيل نقل آلاف معتقلي تنظيم داعش إلى العراق
علاقة إنسانية قبل المنصب| حملات شعبية ترفض رحيل محافظ بورسعيد: «سيبه يكمل اللي بدأه»
غزة تنزف من جديد .. ارتفاع شهداء الغارات إسرائيلية إلى 9 ضحايا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

ما حكم استعمال الغرغرة للصائم؟.. الإفتاء تجيب

حكم استعمال الغرغرة للصائم.
حكم استعمال الغرغرة للصائم.
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل الدواء الذي يؤخذ للغرغرة في الفم يبطل الصيام؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز للصائم استعمال الغرغرة العلاجية بقصد التداوي إذا احتاج الصائم لذلك، ويلزمه مع ذلك الاحتراز من وصوله إلى جوفه ما أمكنه ذلك، فإن سَبَق شيء من الغرغرة إلى جوفه فلا يفسد صومه بذلك ما دام بغير قصدٍ منه ولا تعمدٍ.

الأكل ناسيا في رمضان

 قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساكُ بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها على موقعها الإلكتروني، أن مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا في نهار رمضان قد أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط في بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب.


وذكرت دار الإفتاء أن الكفارة صوم ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم.

مبطلات الصوم
وأوضحت أن من مبطلات الصوم: الجماع عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.

وقالت دار الإفتاء إن من مبطلات الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف.

وأشارت إلى أن الكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا.

وعدت دار الإفتاء الحيض والنفاس من مبطلات الصوم للمرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس.

الإفتاء الدواء الغرغرة الصائم رمضان

