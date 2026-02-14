الهيئة العليا لحزب العدل تعتمد لجنة الانتخابات وتستعد للمؤتمر العام في مايو

قال الكاتب الصحفي د. معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن الهيئة العليا للحزب عقدت اجتماعها اليوم بمقر الحزب الرئيسي من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً، بحضور رئيس الحزب وقياداته ونوابه وأعضاء الهيئة العليا.

وأوضح الشناوي أن الاجتماع أسفر عن اعتماد لجنة الانتخابات الداخلية برئاسة عبد الغني الحابس مساعد رئيس الحزب، وعضوية علي أبو حميد أمين العضوية، ومحمد مطاوع أمين الصندوق، والنواب إسماعيل الشرقاوي، وفاطمة عادل، وصفيناز طلعت، وعلي خليفة.

وأضاف أنه تم تحديد موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل، إلى جانب عرض ميزانية الحزب عن عام 2025 ومناقشتها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى اتخاذ قرار بحل جميع الهيئات الحزبية اعتبارًا من اليوم استعدادًا لإجراء الانتخابات، باستثناء رئيس الحزب والأمين العام والهيئة العليا.

وأكد استعداد الحزب لانتخابات المحليات عبر إعادة إطلاق برنامج «1000 قائد محلي»، مع تقدم النائبة سحر عتمان بمشروع قانون المحليات قريبًا، وتقديم النائب حسام حسن مشروع قانون الإدارة المحلية.