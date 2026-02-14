قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
اليوم.. اجتماع الهيئة العليا للعدل لاختيار رئيس المؤتمر العام وإجراء الانتخابات

تعقد، الهيئة العليا لحزب العدل، اليوم السبت، اجتماعا لاختيار رئيس المؤتمر العام، تمهيدا لإجراء انتخابات الحزب.

وذكرت مصادر لـ "صدى البلد"، أن عبد الغني الحايس، مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، سيكون رئيسًا للمؤتمر العام.

ومن المنتظر أن ينطلق اجتماع الهيئة العليا للحزب مساء اليوم.

ووفقا للائحة النظام الأساس للحزب، تتم انتخابات الحزب كل خمس سنوات، ويشرف علي انتخابات الحزب على المستوى المركزي والمستويات المحلية، لجنة عليا مستقلة للانتخابات، يصدر قرار بإنشائها من الهيئة العليا للحزب.

وتجرى الإنتخابات الداخلية بالحزب من بين مرشحين متعددين مأعضاء الحزب، بنظام الاقتراع السري، ويتم فوز مرشح على آخر بأغلبية الأصوات. وفي حالة عدم التقدم بأكثر من مرشح لأحد المناصب التي يتم اختيار شاغلها بالانتخاب طبقا للائحة النظام الأساسي، يعتبر المرشح فائزا بالتزكية دون إجراء اقتراع وفي كل الأحوال لا يجوز لأية قيادة حزبية تنظيمية شغل موقعها لأكثر من دورتين متتاليتين.

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

الفنان ياسر علي ماهر

ياسر علي ماهر يكشف لـ صدي البلد تفاصيل شخصيته في مسلسل عائلة مصرية جدًا

مسلسل عائلة مصرية جدا

البرومو الرسمي لمسلسل عائلة مصرية جدًا لـ ياسر علي ماهر ونهال عنبر قبل طرحه

الفنانة نهال عنبر مع أوركيد سامي

نهال عنبر تكشف لـ صدي البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل يوميات عائلة مصرية جدا | فيديو

بالصور

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

