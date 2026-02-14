اليوم.. اجتماع الهيئة العليا للعدل لاختيار رئيس المؤتمر العام وإجراء الانتخابات

تعقد، الهيئة العليا لحزب العدل، اليوم السبت، اجتماعا لاختيار رئيس المؤتمر العام، تمهيدا لإجراء انتخابات الحزب.

وذكرت مصادر لـ "صدى البلد"، أن عبد الغني الحايس، مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، سيكون رئيسًا للمؤتمر العام.

ومن المنتظر أن ينطلق اجتماع الهيئة العليا للحزب مساء اليوم.

ووفقا للائحة النظام الأساس للحزب، تتم انتخابات الحزب كل خمس سنوات، ويشرف علي انتخابات الحزب على المستوى المركزي والمستويات المحلية، لجنة عليا مستقلة للانتخابات، يصدر قرار بإنشائها من الهيئة العليا للحزب.

وتجرى الإنتخابات الداخلية بالحزب من بين مرشحين متعددين مأعضاء الحزب، بنظام الاقتراع السري، ويتم فوز مرشح على آخر بأغلبية الأصوات. وفي حالة عدم التقدم بأكثر من مرشح لأحد المناصب التي يتم اختيار شاغلها بالانتخاب طبقا للائحة النظام الأساسي، يعتبر المرشح فائزا بالتزكية دون إجراء اقتراع وفي كل الأحوال لا يجوز لأية قيادة حزبية تنظيمية شغل موقعها لأكثر من دورتين متتاليتين.