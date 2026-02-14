الهيئة العليا للعدل تشكل المؤتمر العام تمهيدا لإجراء انتخابات الحزب

أعلنت الهيئة العليا لـ حزب العدل، خلال اجتماعها الأخير، عددًا من القرارات التنظيمية المهمة في إطار الاستعداد للاستحقاقات الداخلية المقبلة وإعادة ترتيب المناصب القيادية بالحزب.

ووافقت الهيئة العليا على اختيار عبد الغني رئيسًا للمؤتمر العام، ليتولى الإشراف على أعمال المؤتمر وإدارة إجراءاته التنظيمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك تمهيدًا لانعقاد المؤتمر في إطار الاستعداد للانتخابات الداخلية.

كما قررت الهيئة تشكيل لجنة تتولى مسؤولية إدارة العملية الانتخابية، بعضوية كل من النائب إسماعيل الشرقاوي، وصفيناز طلعت، وفاطمة عادل، وعلي أبو حميد، ومحمد مطاوع، على أن تتولى اللجنة الإشراف الكامل على إجراءات الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للائحة الداخلية للحزب.

وبحسب القرارات الصادرة، تبدأ اللجنة بإجراء انتخابات المندوبين، يليها اختيار أعضاء الهيئة العليا، تمهيدًا لانتخاب رئيس الحزب، على أن يتم عقب ذلك استكمال انتخاب باقي المناصب القيادية، بما يضمن إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب بصورة متكاملة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الاستعداد المبكر للاستحقاقات التنظيمية، في ظل حالة من الحراك الداخلي وتزايد الاهتمام بالمنافسة على المناصب القيادية، خاصة عضوية الهيئة العليا ومنصب الأمين العام، بما يعكس ديناميكية المشهد الحزبي داخل «العدل» خلال المرحلة الراهنة.