أمير هشام عن احتمالية مواجهة الأهلي لصن داونز: مين المفروض يخاف من مين؟

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي في السادسة مساء غد الأحد على استاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر فيس بوك “مستغرب بصراحة الناس اللي بتقول المركز التاني افضل للاهلي علشان ميقابلش صنداونز او الترجي او نهضة بركان، انتوا بتهزروا صح؟؟ هو مين اللي المفروض يخاف من مين ياجماعة ؟”

وضمن الأهلي تأهله إلى دور ربع النهائي بدوري الأبطال بعد تصدر قمة المجموعة الثانية برصيد ٩ نقاط، فيما يبحث الفريق عن الصعود كأول المجموعة خلال مباراته المقبلة أمام الجيش الملكي