كمونة: الزمالك ينتصر بروح جماهيره.. وأؤيد التعاقد مع مدرب أجنبي بعد نهاية الموسم

أكد محمد كمونة، نجم الزمالك الأسبق، أن سر انتصارات الفريق الأبيض يعود في المقام الأول إلى جماهيره التي تسانده منذ نشأته، مشددًا على أن الدعم الجماهيري كان دائمًا العامل الحاسم في تجاوز الأزمات.

قال كمونة، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب الذين تم اكتشافهم مؤخرًا، مشيرًا إلى أن النادي رغم ما يمر به من أزمات، سواء إيقاف القيد أو تأخر صرف المستحقات، يواصل تحقيق الانتصارات بفضل الالتفاف الجماهيري الكبير حول الفريق.

أضاف محمد كمونة، أن جمهور الزمالك لم يكن يومًا قاسيًا على لاعبيه، بل يواصل الدعم في أصعب الظروف، معتبرًا أن هذا التلاحم يمنح الفريق قوة إضافية داخل الملعب.

أشاد كمونة بدور المدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه صاحب الفضل في تكوين هذه المجموعة ومنح الفرصة للعناصر الشابة، متسائلًا عن جدوى التفكير في رحيله في الوقت الحالي. وأوضح أن المدرب يؤدي المطلوب منه وأكثر، ويرى أن استمراره خطوة منطقية.

أشار إلى أنه يمكن التفكير في التعاقد مع مدرب أجنبي بعد نهاية الموسم، لافتًا إلى أن الأهلي والزمالك بطبيعة الضغوط المحيطة بهما يحتاجان إلى مدرب أجنبي لا يتأثر بانتقادات الإعلام، على عكس المدرب المصري الذي قد يتعرض لضغوط أكبر.