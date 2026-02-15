مع اقتراب شهر رمضان .. محافظ بور سعيد: لا تهاون مع الإشغالات بجميع الأحياء | شاهد

شنت إدارة الاشغالات بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمناطق متفرقة بنطاق الحي بناء على توجيهات ومتابعة فوزى الوالى رئيس الحى

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات الأشغالات ومراجعة الاشتراطات البيئية للمحلات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد

حملة مكبرة لإزالة كافة الاشغالات والتعديات والمخالفات بمناطق متفرقة بالضواحى



و قام الفريق الميدانى لادارة الاشغالات بحملة مكبرة لازالة كافة الاشغالات والتعديات والمخالفات والعودة لخطوط التنظيم المقررة بشارع ٢٣ ديسمبر

والتنبيه بعدم تكرار المخالفات والا سيتم تفعيل الاجراءات القانونية تجاه المخالفين



وقد أسفرت جهود الحملة عن إزالة فروشات لبيع الخضروات والفاكهة واقفاص خشبية وأقفاص بلاستيكية وبنوك خشبية واستندات معدنية وحوامل وكراسي بلاستيكية وعربات يد وتند وشماسي وحوامل إعلانات وفروشات لبيع سلع متنوعة اكشاك

من امام نهر الطريق مستخدمين معدات وسيارات الحى



وشدد فوزى الوالى بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه و ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ التى تهدف لتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين .

