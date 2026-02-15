ضمانات أمنية طويلة.. زيلينسكي يطرح رؤية ما بعد الحرب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تسعى للحصول على ضمانات أمنية طويلة الأمد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة اقترحت تقديم ضمانات لمدة 15 عاماً، بينما تسعى كييف إلى تمديدها لتصل إلى 20 عاماً أو أكثر.

واعتبر زيلينسكي أن وجود قوات أجنبية في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام يمثل "أمراً ضرورياً" لضمان الاستقرار، في إطار رؤيته لما بعد الحرب.

وتزامناً مع تحضيرات أوكرانيا للجولة المقبلة من المفاوضات الثلاثية في جنيف، أشار الرئيس الأوكراني إلى أنه فوجئ بقرار روسيا تغيير قيادة فريقها التفاوضي، مؤكداً أن كييف تنتظر المسودة النهائية للاتفاق بعد اعتمادها من الفرق الأوكرانية والأميركية.

وأوضح أنه أطلع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على آخر المستجدات في الجبهات العسكرية، بما في ذلك الضربات الروسية وتأثيرها على منظومة الطاقة، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وخلال تغريدة على منصة "إكس"، ذكر زيلينسكي أن المحادثات مع الجانب الأميركي تناولت سبل حماية المدنيين وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الشتاء القارس، بالإضافة إلى النقاش حول المسار الدبلوماسي والاجتماعات الثلاثية المقبلة.

وشدد على ضرورة أن تكون محادثات جنيف مثمرة، معرباً عن شكره للولايات المتحدة على "النهج البنّاء"، ومؤكداً أهمية إحراز تقدم في ملفات الضمانات الأمنية والتعافي الاقتصادي.

من جانبه، أعلن الكرملين أن الجولة القادمة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ستعقد يومي 17 و18 فبراير، بقيادة المفاوض والمستشار الرئاسي الروسي فلاديمير ميدينسكي، فيما أكد مستشار الرئيس الأوكراني دميترو ليتفين أن وفد كييف يستعد لهذه المحادثات.

وفي سياق آخر، انتقد زيلينسكي ما وصفه بالتركيز الأميركي على مطالبة أوكرانيا بتقديم تنازلات في المفاوضات مع روسيا، مطالباً بسماع التنازلات التي قد تقدمها موسكو.

وقال خلال مؤتمر ميونخ للأمن إن أوكرانيا "قدمت الكثير بالفعل"، مشدداً على أن بلاده لن تتنازل عن أراضيها. واعتبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لتكرار سيناريو اتفاق ميونيخ عام 1938، الذي أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية، محذراً من أن تقسيم أوكرانيا لن يحقق السلام.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا تواجه تحديات كبيرة في قطاع الطاقة نتيجة الهجمات الروسية التي أضرت بجميع محطات توليد الكهرباء، ما حرم الملايين من التدفئة، لكنه أشاد بالجهود البطولية للعمال في إصلاح الشبكات والحفاظ على استمرار توليد الكهرباء. ودعا إلى تسريع تسليم أنظمة الدفاع الجوي الغربية لتعزيز حماية البلاد.

واختتم الرئيس الأوكراني بالإشارة إلى اتصالاته مع مبعوثي الرئيس السابق دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مؤكداً أن أوكرانيا تبذل كل جهد لإنهاء الحرب وضمان سلام دائم قائم على حماية الدولة ومنع أي غزو مستقبلي.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التحضيرات للجولة المقبلة من المحادثات الدولية، وسط ترقب واسع لنجاح جهود الوساطة الأميركية في تحقيق تقدم ملموس نحو السلام في أوكرانيا.