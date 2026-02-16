بالقانون.. إعفاء هؤلاء من تكاليف الإقامة في مؤسسات الرعاية

حدد قانون حماية المسنين ، عدة حالات جديدة لإعفاء المسنين من تكاليف الإقامة بمؤسسات الرعاية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويخفف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق كبار السن وتوفير رعاية اجتماعية وإنسانية متكاملة.



ونص القانون على أن تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان

للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.



و يعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

