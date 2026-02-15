قرار عاجل في محاكمة 39 متهما بـ«خلية مدينة نصر»

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 39 متهما، في القضية رقم 19857 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لجلسة 21 أبريل المقبل، لفض الأحراز.

جماعة إرهابية

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 26 ابريل 2020، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهم التاسع والعشرون حاز طائرة محركة لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة.