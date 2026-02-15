فالنسيا يفوز على ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

فاز فريق فالنسيا على نظيره ليفانتي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية فالنسيا عن طريق لارجي رامازاني وعمر صادق في الدقيقتين 64، 84.

وشهدت الدقيقة 90+5، حصول كيرفين أرباجا لاعب ليفانتي على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل ليفانتي كالتالي:

حراسة المرمى: رايان.

خط الدفاع: ناتشو - لا فوينتي - مورينو - سانشيز.

خط الوسط: أرياجا - مارتينيز - توندي - ألفاريز - لوسادا.

خط الهجوم: روميرو

فيما جاء تشكيل فالنسيا كالتالي:

حراسة المرمى: دميترفيسكي.

خط الدفاع: نونيز - كيومارت - تاريجا - جايا.

خط الوسط: رامازاني - بييلو - أوجريينك - ريوخا.

خط الهجوم: دورو - بيلتران.

ويحتل فريق فالنسيا المركز 14 برصيد 26 نقطة، فيما يأتي فريق ليفانتي خلفه في المركز 19 برصيد 18 نقطة.