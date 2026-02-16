اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ فصل التيار الكهربائي عن مغذيي «المرور» و«المخبز الآلي» بلوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة، اليوم، الاثنين، وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء

وأوضح القطاع، في بيان له، أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار عن مغذي «المرور» تشمل منطقتي الزراعة والبنك الأهلي المصري، فيما تتأثر منطقة ورشة النجارة بفصل التيار عن مغذي «المخبز الآلي».

وأكد قطاع الكهرباء أن أعمال الصيانة تستهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ المواطنين والمنشآت الخدمية الواقعة بنطاق المناطق المتأثرة الاحتياطات اللازمة لتدبير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع المحددة.