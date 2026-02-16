أخبار أسوان| ختام مهرجان السمبوزيوم الدولي.. وتنظيم مواعيد العمل في رمضان

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق: 15/2/2026 أحداث متنوعة.

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قراراً برقم 36 لسنة 2026 بشأن تنظيم مواعيد العمل الرسمية داخل الديوان العام، والجهات التابعة من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال شهر رمضان المبارك بحيث تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وأكد المحافظ، أن هذا القرار يأتى فى إطار التيسير على العاملين وتهيئة بيئة العمل بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، مع الحفاظ على سير العمل، وعدم الإخلال بالنظام فى الجهات التى تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين مثل المستشفيات وغيرها أو من تقتضى طبيعة عمله الإستمرار بعد المواعيد الرسمية طبقاً للضوابط المعمول بها، وكذا نظام العمل بالورديات والنوبتجيات.

وأشار المحافظ إلى أنه بالتوازى يتم غلق محال المشروبات الروحية ويمنع بيعها أو تداولها بنطاق المحافظة خلال شهر رمضان الكريم.

https://www.elbalad.news/6871393

جهود متنوعة

وكانت قد شهدت محافظة أسوان ختام المهرجان الدولى للمسبوزيوم فى دورته الثلاثين وذلك بحضور ومشاركة من وزير الثقافة الدكتورة جيهان زكى .

وسط سحر الطبيعة وعبق الحضارة والفن الأصيل كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بمرافقة الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة لحضور الفعاليات الختامية لمهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت فى دورته الـ 30 ، بمشاركة 13 فنان ونحات من المصريين والأجانب ، والتى أقيمت بالمتحف المفتوح بالشلال ، وسبقها تفقد الوزيرة والسكرتير العام المساعد للأعمال الفنية بورشة السمبوزيوم .

وقد ضمت الدورة الحالية 13 عمل فنى لفنانين ونحاتين من إيطاليا وألمانيا وكوسوفو وبيلاروسيا وتركيا وبلغاريا ، وأيضاً من مصر .

وحضر الفعاليات المعمارى حمدى السطوحى رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والفنان أكرم المجدوب قومسير عام السمبوزيوم ، فضلاً عن قيادات الوزارة والمحافظة.

وقد بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى ، أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن دورة هذا العام ، ثم الحفل الفنى للسوبرانة العالمية أميرة سليم .

https://www.elbalad.news/6870973



