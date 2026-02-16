قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرسيدس تكشف الستار عن AMG GLC 53 موديل 2027.. صور
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| ختام مهرجان السمبوزيوم الدولي.. وتنظيم مواعيد العمل في رمضان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق: 15/2/2026 أحداث متنوعة. 

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قراراً برقم 36 لسنة 2026 بشأن تنظيم مواعيد العمل الرسمية داخل الديوان العام، والجهات التابعة من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال شهر رمضان المبارك بحيث تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وأكد المحافظ، أن هذا القرار يأتى فى إطار التيسير على العاملين وتهيئة بيئة العمل بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، مع الحفاظ على سير العمل، وعدم الإخلال بالنظام فى الجهات التى تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين مثل المستشفيات وغيرها أو من تقتضى طبيعة عمله الإستمرار بعد المواعيد الرسمية طبقاً للضوابط المعمول بها، وكذا نظام العمل بالورديات والنوبتجيات. 

وأشار المحافظ إلى أنه بالتوازى يتم غلق محال المشروبات الروحية ويمنع بيعها أو تداولها بنطاق المحافظة خلال شهر رمضان الكريم. 

https://www.elbalad.news/6871393

جهود متنوعة 

وكانت قد شهدت محافظة أسوان ختام المهرجان الدولى للمسبوزيوم فى دورته الثلاثين وذلك بحضور ومشاركة من وزير الثقافة الدكتورة جيهان زكى .

وسط سحر الطبيعة وعبق الحضارة والفن الأصيل كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بمرافقة الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة لحضور الفعاليات الختامية لمهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت فى دورته الـ 30 ، بمشاركة 13 فنان ونحات من المصريين والأجانب ، والتى أقيمت بالمتحف المفتوح بالشلال ، وسبقها تفقد الوزيرة والسكرتير العام المساعد للأعمال الفنية بورشة السمبوزيوم .

وقد ضمت الدورة الحالية 13 عمل فنى لفنانين ونحاتين من إيطاليا وألمانيا وكوسوفو وبيلاروسيا وتركيا وبلغاريا ، وأيضاً من مصر .

وحضر الفعاليات المعمارى حمدى السطوحى رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والفنان أكرم المجدوب قومسير عام السمبوزيوم ، فضلاً عن قيادات الوزارة والمحافظة.

وقد بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى ، أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن دورة هذا العام ، ثم الحفل الفنى للسوبرانة العالمية أميرة سليم .

https://www.elbalad.news/6870973


 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

رونالدو

هدايا العام 41.. رونالدو يكتب عرضا شاملا للابهار| ايه الحكاية

ابولو 16

صورة من الأرض إلى القمر.. ذكرى إنسانية تركها رائد فضاء منذ 1972

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد