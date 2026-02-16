بين الأناقة والراحة.. طرق تنسيق قفطان رمضان وملابس مناسبة للخروج

مع أجواء رمضان الروحانية والتجمعات العائلية بعد الإفطار، تبحث كثير من السيدات عن إطلالة تجمع بين الاحتشام والأناقة والراحة.

ويُعد القفطان من أبرز القطع التي تتصدر موضة الشهر الكريم، إذ يمكن تنسيقه بأكثر من طريقة تناسب الخروجات والسهرات الرمضانية.



إليكِ أفكار عملية لتنسيق قفطان رمضان وملابس مناسبة للخروج

أولًا: القفطان الكلاسيكي المطرز

اختاري قفطان بألوان هادئة مثل الكحلي أو الزيتي أو البيج.

نسّقيه مع حقيبة صغيرة (Clutch) بلون ذهبي أو فضي.



حذاء بكعب متوسط يمنحكِ راحة وأناقة في نفس الوقت.

اكتفي بأقراط بارزة لتجنب المبالغة في الإكسسوارات.

مناسب للعزومات العائلية أو السحور خارج المنزل



ثانيًا: القفطان العصري المفتوح

يمكن ارتداؤه فوق فستان سادة أو طقم بلوزة وبنطال.



اختاري ألوانًا زاهية مثل الفوشيا أو الأزرق الملكي لإطلالة شبابية.

أضيفي حزامًا رفيعًا لتحديد الخصر.



يناسبه صندل بكعب عريض أو حذاء مسطح أنيق.

خيار مثالي للخروج مع الأصدقاء بعد الإفطار.



ثالثًا: قفطان قطني بسيط للنهار



أقمشة خفيفة مثل القطن أو الكريب.

ألوان باستيل مريحة للعين.

حقيبة متوسطة الحجم وحذاء مريح.

مناسب للتسوق أو الزيارات السريعة قبل الإفطار.

بدائل القفطان لإطلالة رمضانية أنيقة

إذا كنتِ تفضلين التنوع، يمكنكِ اختيار:

فستان طويل واسع بأكمام طويلة.

تنورة طويلة مع بلوزة فضفاضة.

طقم واسع (Oversized) بألوان ترابية.

عباية سادة مع حزام وإكسسوارات ناعمة.



لمسة أخيرة لإطلالة متكاملة

مكياج هادئ بألوان دافئة.

تسريحة شعر بسيطة أو حجاب بتنسيق لوني متناسق.

عطر شرقي خفيف يناسب أجواء رمضان.

بهذه الأفكار يمكنكِ الظهور بإطلالة رمضانية أنيقة ومريحة في الوقت نفسه، سواء داخل المنزل أو في الخروجات والسهرات.