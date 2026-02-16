التحديات الرقمية وأثرها على الشباب.. مؤتمر توعوي بإعلام البحيرة

نظّمت إدارة إعلام البحيرة، التابعة لقطاع الإعلام الداخلي بـ الهيئة العامة للاستعلامات، مؤتمرًا توعويًا بعنوان «التحديات الرقمية وأثرها على الشباب ومستقبل الوطن»، وذلك بمقر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور، في إطار الحملة القومية للتوعية «حمايتهم واجبنا».



حضر المؤتمر الدكتور يسري شعبان عبد الحميد عميد المعهد، والدكتور عبد الونيس محمد الرشيدي مدير إدارة الجودة، إلى جانب وكلاء وأعضاء هيئة التدريس، وبمشاركة الإعلامية أميرة الحناوي مدير إدارة إعلام البحيرة، وعدد كبير من طلبة وطالبات المعهد.





ويأتي تنظيم المؤتمر في ضوء جهود الدولة لنشر الثقافة الرقمية الآمنة وتعزيز مفاهيم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، خاصة مع التطور المتسارع في وسائل الاتصال وتزايد معدلات الجرائم الإلكترونية.

مخاطر الاحتيال والاختراق

حاضر في الندوة الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا أن الوعي الرقمي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة مخاطر الفضاء الإلكتروني، وأن الاستخدام غير الواعي للتكنولوجيا قد يحولها من وسيلة للتنمية إلى مصدر تهديد.

واستعرض خلال اللقاء أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الشباب، وعلى رأسها التصيد عبر روابط وهمية ورسائل تنتحل صفة جهات رسمية بهدف سرقة البيانات، إضافة إلى اختراق الحسابات بسبب كلمات المرور الضعيفة أو مشاركة الأكواد السرية، فضلًا عن عمليات الاحتيال المالي عبر التطبيقات والمنصات غير الموثوقة.

نماذج عملية وتحذيرات

وقدّم المحاضر تجارب توضيحية مباشرة أمام الطلاب لشرح كيفية وقوع الضحية في فخ الروابط المزيفة، موضحًا العلامات التحذيرية لمحاولات الاختراق، مثل الأخطاء الإملائية في الروابط والرسائل التي تتسم بالإلحاح أو التهديد وطلب البيانات السرية.

كما تناول مخاطر نشر الصور والمعلومات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تُستغل في الابتزاز أو انتحال الهوية، مؤكدًا ضرورة ضبط إعدادات الخصوصية وتفعيل المصادقة الثنائية وعدم تحميل التطبيقات إلا من مصادر موثوقة.

أبعاد نفسية وإطار قانوني

وتطرقت الندوة إلى الآثار النفسية والاجتماعية للجرائم الإلكترونية، خاصة التنمر الرقمي وتأثيره على الصحة النفسية للشباب، مع التشديد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تهديد عبر القنوات الرسمية وعدم الاستجابة للمبتزين.

كما استعرض المحاضر الإطار القانوني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر والعقوبات الرادعة لمرتكبي الابتزاز والاختراق وانتهاك الخصوصية، بما يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين في الفضاء الرقمي.

ختام وتوصيات

وفي ختام الفعاليات أكدت إدارة إعلام البحيرة استمرار تنظيم الندوات التوعوية ضمن الحملة، إيمانًا بأن نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الوعي المجتمعي يمثلان الركيزة الأساسية لبناء مجتمع رقمي آمن، وتجسيدًا لشعار «حمايتهم واجبنا».