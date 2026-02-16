إسكان النواب تبدأ اجتماعها بتقديم واجب العزاء للنائب محمود طاهر

بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة، بتقديم واجب العزاء للنائب محمود طاهر أمين سر اللجنة، في وفاة عمته.

وتناقش اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي والحيز العمراني بعدد من المحافظات.

وتتضمن طلبات الإحاطة، طلب إحاطة مقدم من النائب علي عبد القادر محمود بشأن عدم الانتهاء من تشغيل محطة مياه حجازة قبلي بنجع العواري، بمركز قوص – محافظة قنا.



كما تضم طلب إحاطة مقدم من النائبة ريهام عبد النبي إبراهيم بشأن عدم تطوير شبكات الصرف الصحي بمحافظة الأقصر.

وتضم أيضا طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الرحمن أحمد بشاري بشأن توقف أعمال الصرف الصحي بمحافظة الأقصر.

وكذلك تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب محمود حمدي أبو الخير بشأن عدم الانتهاء من الحيز العمراني الجديد لقرى مركز ومدينة البلينا – محافظة سوهاج.

ويأتى اجتماع اللجنة بحضور مسىؤلي الجهات التنفيذية المعنية، للاستماع إليهم فيما يتعلق بموضوعات طلبات الإحاطة.