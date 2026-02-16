المستثمرون الأجانب يضخون أكثر من 350 مليون دولار في أسهم جنوب أفريقيا خلال أسبوع

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة جوهانسبرج، اليوم/الاثنين/ أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء أسهم جنوب أفريقية بصافي قيمة بلغ 5.87 مليار راند (نحو 367.88 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي.

كما كشفت بيانات التسوية أن صافي مشتريات الأجانب من السندات الحكومية بلغ 3.68 مليار راند خلال الفترة ذاتها، ما يعكس استمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى أدوات الدين والأسهم في أكبر اقتصاد صناعي في القارة الأفريقية.

وتشير هذه التدفقات الإيجابية إلى تحسن شهية المستثمرين العالميين تجاه الأصول الجنوب أفريقية، في ظل متابعة الأسواق للتطورات الاقتصادية المحلية واتجاهات السياسة النقدية العالمية، خاصة في ما يتعلق بتحركات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.

وينظر إلى سوق جنوب أفريقيا باعتباره من أكثر الأسواق الناشئة سيولة في أفريقيا، حيث تستقطب بورصة جوهانسبرج اهتمام الصناديق الدولية بفضل تنوع الشركات المدرجة وعمق السوق المالي.. كما تعد السندات الحكومية الجنوب أفريقية من بين الأعلى عائداً في الأسواق الناشئة، ما يجعلها جاذبة للمستثمرين الباحثين عن العائد، رغم ما يحيط بالاقتصاد من تحديات تتعلق بمعدلات النمو ومستويات الدين العام.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم آفاق النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا، وسط جهود حكومية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.