خبير: زيلينسكي يتمسك بالحصول على ضمانات أمنية قبل الحديث عن تبادل أراضي

قال إيفان أوس مستشار السياسة الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا، إنّ تمسك الرئيس الأوكراني بالحصول على ضمانات أمنية قبل أي حديث عن تبادل أراضٍ أو ترسيم حدود يأتي في سياق التشاور مع الشركاء قبيل المحادثات المرتقبة في جنيف.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف يتمثل في تحديد طبيعة الضمانات المطلوبة قبل الدخول في أي ترتيبات تفاوضية.

وتابع، أن أوكرانيا لا تريد أن يكون هناك تبادل للأراضي، مشيراً إلى أن البيئة المحيطة الحالية، وكذلك ما حدث في عام 1994، يجعلان مسألة الضمانات مسألة جوهرية، إذ إن الضمانات السابقة لم تكن حقيقية، ولم تتسلم أوكرانيا أي ضمانات فعلية من قبل.

وأكد أن كييف تحتاج حاليًا إلى إجراءات واضحة، سواء من قبل البرلمان أو من قبل الولايات المتحدة، لضمان التعامل مع أي انتهاكات محتملة.

وشدد المستشار بالمعهد الوطني الأوكراني على أنه في حال وقوع أي انتهاكات تتعلق بالاتفاق أو بتبادل الأراضي، فيجب أن تضمن الولايات المتحدة أنها لن تدعم قيام بوتين بتطبيق ذلك على أرض الواقع.