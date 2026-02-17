قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق
دعاء الفجر يوم 29 شعبان .. أدعية مستحبة لسعة الرزق وتيسير حياتك
حجم الطلبات لشراء الأسلحة الأمريكية وصل إلى 900 مليار دولار
بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
خبير: زيلينسكي يتمسك بالحصول على ضمانات أمنية قبل الحديث عن تبادل أراضي

هاني حسين

قال إيفان أوس مستشار السياسة الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا، إنّ تمسك الرئيس الأوكراني بالحصول على ضمانات أمنية قبل أي حديث عن تبادل أراضٍ أو ترسيم حدود يأتي في سياق التشاور مع الشركاء قبيل المحادثات المرتقبة في جنيف.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف يتمثل في تحديد طبيعة الضمانات المطلوبة قبل الدخول في أي ترتيبات تفاوضية.

وتابع، أن أوكرانيا لا تريد أن يكون هناك تبادل للأراضي، مشيراً إلى أن البيئة المحيطة الحالية، وكذلك ما حدث في عام 1994، يجعلان مسألة الضمانات مسألة جوهرية، إذ إن الضمانات السابقة لم تكن حقيقية، ولم تتسلم أوكرانيا أي ضمانات فعلية من قبل.

وأكد أن كييف تحتاج حاليًا إلى إجراءات واضحة، سواء من قبل البرلمان أو من قبل الولايات المتحدة، لضمان التعامل مع أي انتهاكات محتملة.

وشدد المستشار بالمعهد الوطني الأوكراني على أنه في حال وقوع أي انتهاكات تتعلق بالاتفاق أو بتبادل الأراضي، فيجب أن تضمن الولايات المتحدة أنها لن تدعم قيام بوتين بتطبيق ذلك على أرض الواقع. 

زيلينسكي اخبار التوك شو أوكرانيا روسيا موسكو

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

صورة أرشيفية

العثور على جثة مسنة مقتولة داخل منزلها وسرقة مشغولاتها الذهبية في الغربية

المتهمين

القبض على المتهمين بمعاكسة الفتيات أمام مدرسة في المنيا

سائق سوهاج

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سائق على سيدة بسبب الأجرة في سوهاج

بالصور

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

