صحة النواب توافق على القرار 703 بشأن دعم قطاع الحماية الاجتماعية

أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، موافقتها على القرار رقم 703 المتعلق بتعديل الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.



وأوضحت اللجنة أن التعديل لا يمس جوهر الاتفاق الأصلي، بل يخص تمديد التوقيتات الخاصة بصرف مبالغ ودفعات المنحة، بما يتيح الاستفادة الفعلية من أهدافها الحيوية.

ضروري لضمان استكمال صرف المنحة

وأكد مندوبو الحكومة خلال المناقشات، أن التعديل ضروري لضمان استكمال صرف المنحة بما يخدم أغراض الحماية الاجتماعية في مصر.

وخلصت اللجنة إلى أنها ترجو من المجلس الموقر الموافقة على القرار لضمان سرعة تنفيذ التعديلات واستفادة المستحقين من دعم المنحة.