حماة الوطن: الحزمة الاجتماعية للرئيس السيسي وتؤكد دعم الدولة للمواطنين

أشاد طارق سمير حافظ، عن حزب حماة الوطن، بالحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأوضح طارق سمير حافظ، في بيان له أن تكلفة الحزمة الاجتماعية تصل إلى 40 مليار جنيه، وهو مبلغ إضافي تم توفيره خارج الموازنة العامة للدولة، معربًا عن تقديره لقدرة الدولة المالية على تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة مواردها، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأشار الاستشاري طارق سمير حافظ، أمين أمانة النزهة بحزب حماة الوطن، إلى أن الحزمة ستستهدف دعم 15 مليون أسرة، بينهم 5 ملايين أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة، و10 ملايين أسرة من أصحاب الدخل المحدود، مؤكداً أن هذا التوسع في مظلة الدعم الاجتماعي يعكس حرص الدولة على شمول أكبر عدد من الفئات المستحقة.

وأضاف حافظ أن الحكومة ستخصص 3 مليارات جنيه إضافية للعلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وأكثر من 3 مليارات لتسريع إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ما يعزز تقديم الرعاية الصحية لملايين المواطنين.

كما أثنى أمين أمانة النزهة بحزب حماة الوطن على حركة المحافظين والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه المستمر للشباب في المواقع القيادية بالمحافظات، مؤكدًا أن ذلك يعكس رؤية الدولة في دعم الكفاءات الوطنية والمبادرات التنموية على مستوى جميع القطاعات، مقدما التحية والشكر للرئيس السيسي.