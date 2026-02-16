قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي: رفضنا شكوى الجيش الملكي لهذه الأسباب.. وسنضع الحقائق كاملة أمام كاف
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: الحزمة الاجتماعية للرئيس السيسي وتؤكد دعم الدولة للمواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

أشاد طارق سمير حافظ، عن حزب حماة الوطن، بالحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأوضح طارق سمير حافظ، في بيان له أن تكلفة الحزمة الاجتماعية تصل إلى 40 مليار جنيه، وهو مبلغ إضافي تم توفيره خارج الموازنة العامة للدولة، معربًا عن تقديره لقدرة الدولة المالية على تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة مواردها، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأشار الاستشاري طارق سمير حافظ، أمين أمانة النزهة بحزب حماة الوطن، إلى أن الحزمة ستستهدف دعم 15 مليون أسرة، بينهم 5 ملايين أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة، و10 ملايين أسرة من أصحاب الدخل المحدود، مؤكداً أن هذا التوسع في مظلة الدعم الاجتماعي يعكس حرص الدولة على شمول أكبر عدد من الفئات المستحقة.
وأضاف حافظ أن الحكومة ستخصص 3 مليارات جنيه إضافية للعلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وأكثر من 3 مليارات لتسريع إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ما يعزز تقديم الرعاية الصحية لملايين المواطنين.
كما أثنى أمين أمانة النزهة بحزب حماة الوطن على حركة المحافظين والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه المستمر للشباب في المواقع القيادية بالمحافظات، مؤكدًا أن ذلك يعكس رؤية الدولة في دعم الكفاءات الوطنية والمبادرات التنموية على مستوى جميع القطاعات، مقدما التحية والشكر للرئيس السيسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي طارق سمير حافظ حزب حماة الوطن تحسين مستوى المعيشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

إنفانتينو

مفاجأة مدوية.. رئيس الفيفا يحصل على جنسية دولة عربية

أياكس

إصابة الركبة تنهي موسم نجم أياكس.. تفاصيل

خالد الغندور

خالد الغندور يفتح النار على نجم الأهلي: مش هيتعلم من أخطائه

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

المزيد