قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايزة شهرة وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش للحياء
بعد واقعة زينة.. نقابة الأشراف تحسم الجدل حول ضوابط منح شهادات النسب
طلب من راكب دفع الأجرة بعملة أجنبية.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير بالبحر الأحمر
75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أهمية منصب المحافظ وتفاصيل مهمة حول مشروع قانون الإدارة المحلية.. وكيل محلية النواب يكشف

البرلمان
البرلمان
عادل نصار

قال النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حركة المحافظين الأخيرة تمت بمنتهي الاحترافية، مضيفا أن المحافظ الناجح يدير شؤون الموظفين بكفأة وبمبدأ الثواب والعقاب.
 

وتابع النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن منصب المحافظ في غاية الأهمية، والمحافظة كلها خدمات للمواطنين من النظاقة للاشغالات وجودة الخدمات ومنها الصحية وضبط الاسعار في الأسواق.

وأكمل النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن :"أي حد بيشتغل ومش عليه رقابة أعرف أنه الأول هيشتغل كويس وبعد كده يروح في حته تانية ولذلك من الضروري الادارة المحلية والمحليات".

وأشار إلى أن يستهدف مشروع قانون الإدارة المحلية إعادة تنظيم اختصاصات المجالس المحلية، وتحديد آليات الرقابة والمتابعة، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء الأجهزة المحلية. 

وأضاف أنه يتضمن مقترحات لتطوير آليات اختيار القيادات المحلية، ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة.

فيما أحال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى اللجان المختصة لدراسته من مختلف الجوانب الدستورية والتشريعية والفنية، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل بشأنه وعرضه على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت.

النواب محمد عطية الفيومي الإدارة المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

الشارقة وناساف كارشي

سقوط الشارقة أمام ناساف الاوزبكستاني يُنهي آماله في دوري أبطال آسيا للنخبة

الدوري الإنجليزي

إجراء عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي في شهر رمضان

مودرن سبورت

تعادل مثير بين مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

بالصور

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

الم الكتف
الم الكتف
الم الكتف

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد