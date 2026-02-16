أهمية منصب المحافظ وتفاصيل مهمة حول مشروع قانون الإدارة المحلية.. وكيل محلية النواب يكشف

قال النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حركة المحافظين الأخيرة تمت بمنتهي الاحترافية، مضيفا أن المحافظ الناجح يدير شؤون الموظفين بكفأة وبمبدأ الثواب والعقاب.



وتابع النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن منصب المحافظ في غاية الأهمية، والمحافظة كلها خدمات للمواطنين من النظاقة للاشغالات وجودة الخدمات ومنها الصحية وضبط الاسعار في الأسواق.

وأكمل النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن :"أي حد بيشتغل ومش عليه رقابة أعرف أنه الأول هيشتغل كويس وبعد كده يروح في حته تانية ولذلك من الضروري الادارة المحلية والمحليات".

وأشار إلى أن يستهدف مشروع قانون الإدارة المحلية إعادة تنظيم اختصاصات المجالس المحلية، وتحديد آليات الرقابة والمتابعة، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء الأجهزة المحلية.

وأضاف أنه يتضمن مقترحات لتطوير آليات اختيار القيادات المحلية، ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة.

فيما أحال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى اللجان المختصة لدراسته من مختلف الجوانب الدستورية والتشريعية والفنية، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل بشأنه وعرضه على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت.