أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
كامافينجا: نسعى للثأر من بنفيكا.. ولم أقدم كل ما لدي مع ريال مدريد بعد
محمد عبدالمنعم يخطر جهاز المنتخب بجاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026: فرصة قيمة قريبا

حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026

 

برج العذراء، اليوم يُشجع على النظام والتركيز. استخدم قوائم المهام لتنظيم وقتك، وأنجز الأعمال الصغيرة أولاً. تحلَّ بالصبر مع الردود المتأخرة. حافظ على نظافة مكانك؛ فهذا يُريح ذهنك، خذ قسطاً من الراحة في منتصف الظهيرة لتجديد نشاطك واستعادة ثقتك بنفسك لإنجاز المهام الكبيرة

توقعات برج العذراء عاطفيا

إذا كنت تعيش مع عائلتك، شاركهم في عمل منزلي مفيد أو تحدث بلطف على مائدة العشاء. إذا كنت أعزبًا، انضم إلى نشاط جماعي ودود وابتسم؛ فالعلاقات الودية ستنمو. تجنب الكلمات القاسية عند التعب. الصبر اللطيف والحديث الواضح يبنيان الثقة. أعمال الخدمة الصغيرة والثناء الصادق تُبهج القلوب وتُشعر الجميع بالسلام.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

اشرب الماء النقي بانتظام، واختر وجبات نباتية خفيفة تحتوي على الخضراوات والعدس، خذ قسطًا من الراحة عند الحاجة، وخذ فترات راحة قصيرة للتنفس أثناء العمل لتصفية ذهنك.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

قدّم المساعدة لزملائك عندما يبدو عليهم التردد؛ فاللطف يبني الثقة. تجنّب تقديم وعود سريعة قبل التأكد من التفاصيل. دوّن ملاحظاتك حول ما أنجزته اليوم للرجوع إليها لاحقًا الجهود الصغيرة المدروسة ستُرسّخ نمطًا ثابتًا وقد تُتيح فرصة قيّمة قريبًا، اختتم يومك بترتيب مكان عملك واسترح مبكرًا الليلة..

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

حدد هدفًا بسيطًا للادخار أسبوعيًا والتزم به. إذا طلب منك أحدهم مالًا، فخذ وقتك للتفكير، ولا تقدم المساعدة إلا إذا كنت قادرًا على ذلك.

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

مشروع قانون الإدارة المحلية.. شروط تعيين المحافظين وضوابط عملهم

مشروع قانون الإدارة المحلية أمام البرلمان.. تنظيم مجلس المحافظين واختصاصاته

بعد إحالته للجنة المختصة.. ننشر نص مشروع قانون الإدارة المحلية تمهيدًا لانتخابات المحليات

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

