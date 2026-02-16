شيماء فوزي تستعد لإطلاق برنامج «الخلاصة»

تستعد الدكتورة والإعلامية شيماء فوزي صانعة المحتوى زوجة النجم عمرو سعد لإطلاق برنامجها الجديد «الخلاصة» خلال شهر رمضان المقبل، في تجربة إعلامية مختلفة تقدم عبر منصات التواصل الاجتماعي في شكل فيديوهات قصيرة يومية لا تتجاوز الدقيقة.

ويأتي برنامج «الخلاصة» بروح قريبة من مدرسة برنامج كلمتين وبس الشهير، حيث يعتمد على تقديم رسائل مختصرة وعميقة تمسّ الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية والتنمية النفسية، بأسلوب بسيط وسلس يناسب جمهور السوشيال ميديا.

ويُعد هذا المشروع امتدادًا لنجاحات دكتورة شيماء فوزي صانعة المحتوى السابقة، خاصة بعد صدور كتابها باي باي حبي، الذي لاقى تفاعلًا واسعًا، وبرنامجها «ورا كل باب» الذي حقق حضورًا قويًا على المنصات الرقمية.

ومن المقرر أن تُعرض حلقات «الخلاصة» يوميًا طوال شهر رمضان في صورة «ريلز» قصيرة، تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، مع التركيز على المحتوى الإيجابي والملهم.

ويترقّب جمهور دكتور شيماء فوزي صانعة المحتوى انطلاق البرنامج خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يحقق صدى واسعًا في موسم رمضان الرقمي، حيث حققت نجاحًا كبيرًا ببرنامجها ورا كل باب على قناة هي ومؤخرًا طرحت أحدث أعمالها الكتابية "باي باي حبي".