أخبار السيارات| أرخص 5 موديلات في مصر موديل 2026.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود

في يوم رؤية هلال رمضان.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء
26 فبراير .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
النيل منفعة مشتركة..وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس كينيا
صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة
موسكو: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الجو هيقلب.. أمطار وانخفاض مفاجئ فى الحرارة يضرب البلاد الساعات القادمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك
قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية
رصد إلكتروني.. كيف تحولت استغاثات السوشيال ميديا لطوق نجاة لـ6 حالات إنسانية بـ6 محافظات؟
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


تبدأ من 82 ألف ريال.. أسعار ومواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية
تواصل تويوتا تعزيز حضورها في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة من خلال تقديم طراز أوربان كروزر 2026 في السعودية.

الأرخص في مصر.. مقارنة بين رينو تاليانت وبايك U5 PLUS
تعتبر السيارة رينو تاليانت وبايك U5 PLUS من أرخص سيارات السيدان المقدمة في السوق المصري، والتي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية، مع طرحها بعدد من الفئات وباقة كبيرة من التجهيزات.

75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود
كشفت Singer Vehicle Design العالمية، عن أحدث مشاريعها التي تعتمد على أيقونة Porsche 911 كاريرا كابريوليه، وسيُنتج الإصدار الجديد بواقع 75 سيارة فقط على مستوى العالم، ما يجعله من أكثر المشاريع حصرية ضمن مسيرة الشركة الأمريكية المعروفة بإعادة بناء الطرازات الكلاسيكية وفق معايير هندسية حديثة.

أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026
يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على شراء سيارة جديدة، ويضم السوق المصري باقة كبيرة من الإصدارات التي تنتمي للفئة الاقتصادية، والتي تتنوع بحسب التصميمات الداخلية والخارجية، إلى جانب التنوع الفني.

كيا تيليورايد 2027 الجديدة تنطلق بهذا التصميم والأداء.. صور
كشفت كيا عن الجيل الجديد من تيليورايد 2027، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وجاء الطراز الجديد بتصميم محدث يرتكز على واجهة أمامية أكثر عصرية، مع شبكة كبيرة ولمسات انسيابية واضحة في تفاصيل الإضاءة والخطوط الخارجية.

