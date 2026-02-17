أخبار السيارات| أرخص 5 موديلات في مصر موديل 2026.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



تبدأ من 82 ألف ريال.. أسعار ومواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية

تواصل تويوتا تعزيز حضورها في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة من خلال تقديم طراز أوربان كروزر 2026 في السعودية.

الأرخص في مصر.. مقارنة بين رينو تاليانت وبايك U5 PLUS

تعتبر السيارة رينو تاليانت وبايك U5 PLUS من أرخص سيارات السيدان المقدمة في السوق المصري، والتي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية، مع طرحها بعدد من الفئات وباقة كبيرة من التجهيزات.

75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود

كشفت Singer Vehicle Design العالمية، عن أحدث مشاريعها التي تعتمد على أيقونة Porsche 911 كاريرا كابريوليه، وسيُنتج الإصدار الجديد بواقع 75 سيارة فقط على مستوى العالم، ما يجعله من أكثر المشاريع حصرية ضمن مسيرة الشركة الأمريكية المعروفة بإعادة بناء الطرازات الكلاسيكية وفق معايير هندسية حديثة.

أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على شراء سيارة جديدة، ويضم السوق المصري باقة كبيرة من الإصدارات التي تنتمي للفئة الاقتصادية، والتي تتنوع بحسب التصميمات الداخلية والخارجية، إلى جانب التنوع الفني.

كيا تيليورايد 2027 الجديدة تنطلق بهذا التصميم والأداء.. صور

كشفت كيا عن الجيل الجديد من تيليورايد 2027، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وجاء الطراز الجديد بتصميم محدث يرتكز على واجهة أمامية أكثر عصرية، مع شبكة كبيرة ولمسات انسيابية واضحة في تفاصيل الإضاءة والخطوط الخارجية.